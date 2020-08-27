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"Шахтер" – в ТОП-5 лучших команд Европы после рестарта сезона

27 августа, 20:21

Елена Павлова Елена Павлова

Лидером рейтинга стала мюнхенская "Бавария"

Авторитетная британская компания BBC составила свой рейтинг клубов, которые успешнее всего выступили после рестарта сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Правда, исследование касалось только шести ведущих лиг Европы. А вот LTT Sports пошла дальше и пересмотрела результаты в остальных чемпионатах. И вот согласно их рейтингу, "Шахтер" – в пятерке лучших команд континента после карантина.

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Так, лучший показатель в ТОП-6 чемпионатов у победителя Лиги чемпионов немецкой "Баварии — в среднем три очка за матч. Вторым расположился чемпион Испании мадридский "Реал" с 2,82 баллами. И третья позиция у итальянского "Милана" — 2,5.

Что касается рейтинга остальных лиг, то там с показателем 2,75 очка за встречу лидирует "Зенит", второй – австрийский "Зальцбург" – 2,6. И на третьем месте – чемпион Украины "Шахтер" – 2,56. Ранее "Шахтер" установил личный рекорд в рейтинге УЕФА.

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Если объединить результаты обоих рейтингов, то команда Луиша Каштру по среднему количеству очков за матч находится на пятой строчке в Европе.

Также мы давали рейтинг самых дорогих клубов чемпионата Украины.

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