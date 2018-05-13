"Шахтер" – "Верес": все о скандальном матче чемпионата Украины (обновляется)

Сегодня в рамках 31 тура чемпионата Украины в Харькове "Шахтер" должен принимать ровенский "Верес". Начало матча – в 19:30. В случае победы "горняки" досрочно станут чемпионами Украины.

Однако игра под большим вопросом. Напомним, хронологию событий.

Чуть более чем заа сутки до поединка, будучи уже в Харькове, НК "Верес" сделал официальное заявление, что команда не выйдет на матч против "Шахтера". Причина – девять футболистов отравились. Ссылаясь на пункт в регламенте соревнований, "Верес" попросил перенести встречу из-за форс-мажора.

Издание Sport Arena сообщило, что проблемы со здоровьем игроки почувствовали еще по пути в Харьков. В частности, плохо себя чувствовали Пепи Соуза, Руслан Степанюк, Жулио Сезар, Никита Каменюка, Станислав Кулиш, Владимир Скотаренко, Павел Мягков, Максим Каленчук и Владимир Адамюк.

Однако, в УПЛ посчитали, что отравление футболистов "Вереса" не является достаточно весомой причиной переносить матч, ведь ровенчане имеют в заявке 75 игроков.

В клубе паррировали, что не хотят выставлять против без пяти минут чемпиона 18-летних футболистов. И вернулись во Львов, где базируется команда.

Врач "Вереса" Александр Виркун прокомментировал Tribuna.com ситуацию с игроками.

"Это произошло ночью, когда приехали в Харьков. Сразу стало плохо трем людям, затем еще троим, а немного позже слегли еще трое. Сейчас мы только приехали во Львов, и вернулись из больницы, где сдавали анализы. Инфекционист осмотрел ребят, дал заключение. Хуже всего дела обстоят у Пепе и Кулиша.

Причина отравления? Трудно сказать. Полагаю, это некачественная еда, которую они ели на заправках по пути в Харьков. Плюс длинная дорога на автобусе тоже сказалась".

Сегодня в обед появилась новая информация. Экс-член исполкома ФФУ Артем Франков

заявил, что игра таки состоится.

"Слышал, как раз в эти минуты "Верес" самолетом в срочном порядке возвращается из Львова в Харьков. Обратно полетит тоже самолетом", – написал в соцсетях Франков.

Ждем развития событий дальше.