"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги Европы

В среду после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, возвращаются футбольные еврокубки. В Киеве на "Олимпийском" чемпион Украины "Шахтер" проведет свой ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Мы проводим текстовый онлайн поединка с фото, видео-повторами голов и комментариями важных моментов игры.

"Шахтер" – "Вольфсбург"

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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы состоялся почти пять месяцев назад – 12 марта. В нем "горняки" на выезде смогли добиться победы со счетом 2:1. В составе украинского клуба голы тогда забивали Жуниор Мораес (17-я минута) и молодой бразилец Маркос Антонио (73-я минута), который во вторник подписал новое соглашение с "Шахтером" – до 2025 года. В составе немецкого клуба тогда отличился американский защитник Джон Брукс (48-я минута).

Смотрите обзор первого матча "Вольфсбург" – "Шахтер":

С 12 марта, когда был сыгран первый матч 1/8 финала, произошло много событий. Оба чемпионата – немецкий и украинский – завершились. "Шахтер" уверенно добыл чемпионский титул, гарантировав себе золотые медали за пять туров до финиша Премьер-лиги. В свою очередь, "Вольфсбург" занял в Бундеслиге седьмое место, и следующий сезон начнет в квалификации Лиги Европы.

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В четвертьфинале Лиги Европы, в случае успеха, "Шахтер" сыграет с победителем пары "Айнтрахт" – "Базель" (первый матч 0:3). Если выиграет и его, то дальше соперником будет один из этих четырех клубов – "Байер", "Рейнджерс", "Интер", "Хетафе".

"Шахтер" – "Вольфсбург": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают украинский клуб небольшим фаворитом ответного матча. Коэффициент на победу "Шахтера" в основное время составляет 2.40, котировка на победу "Вольфсбурга" – 2.95, на ничью – 3.55.

Таким образом, вероятность результата в основное время матча такая: победа "Шахтера" 40 процентов, ничья 27 процентов, победа "Вольфсбурга" 33 процента.

Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют их небольшое количество. С вероятностью в 56 процентов на "Олимпийском" будет забито два гола или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.70, а на "больше 2,5 голов" – 2.20.

Котировки на выход в четвертьфинал Лиги Европы с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.23 "Шахтер" и 4.50 "Вольфсбург". Т.е. вероятность прохода "горняков" в следующий раунд еврокубка составляет 79 процентов.

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Если резюмировать все котировки, то матч в глазах букмекеров выглядит таким: ничья или победа "Шахтера" в поединке с небольшим количеством голов, выход "горняков" в четвертьфинал Лиги Европы.

Что касается котировок букмекерских контор на победу в турнире, то "Шахтер" – в середине списка, делит 7 и 8 место с "Ромой", которую тренирует экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека.

Котировки на победу в Лиге Европы:

"Манчестер Юнайтед" – 2.87 "Интер" – 5.50 "Байер" – 7.50 "Вулверхэмптон" – 8.00 "Севилья" – 9.00 "Хетафе" – 15 "Шахтер" – 17 "Рома" – 17 "Базель" – 26 "Истанбул Башакшехир" – 51 "Вольфсбург" – 51 "Олимпиакос" – 67 "Копенгаген" – 81 "Айнтрахт" – 151 "Рейнджерс" – 251 ЛАСК – 501

"Шахтер" – "Вольфсбург": где смотреть трансляцию

Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Начало – в 19:55 в среду, 5 августа. Повтор поединка можно будет посмотреть ночью в 02:00 на канале "Футбол 2", а также на следующий день в 10:50 на канале "Футбол 1" и в 17:35 на канале "Футбол 2".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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