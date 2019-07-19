"Шахтер" вошел в Топ-10 клубов Европы по финансовому балансу

У "горняков" положительный баланс составляет 117 млн евро

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" попал в топ-10 рейтинга клубов Европы, которые имеют лучший баланс прибыли и расходов от трансферов за последние пять лет. "Горняки" занимают восьмое место в рейтинге.

Как подсчитал авторитетный портал Transfermarkt, с лета 2014-го года "Шахтер" потратил на трансферы 55,6 миллиона евро, а заработал на продаже футболистов 172,9 миллиона евро..

За этот период донецкий клуб продал Фреда в "Манчестер Юнайтед" за 59 миллионов евро, Алекса Тейшейру в "Цзянсу Сунин" за 50 миллионов евро и Дугласа Косту в "Баварию" за 30 миллионов евро. При этом "горняки" подписали Тете за 15 миллионов евро, Марлоса за восемь миллионов евро и Майкона за 6,6 миллиона евро.

Первое место рейтинга заняла "Бенфика", которая потратила 180,1 миллион евро, а заработала 707,3 миллиона евро.

Кстати, "Шахтер" огласил заявку на новый сезон: у Жуниора Мораеса появилось два конкурента. В заявке присутствуют нападающие Густаво Бланко Лещук и Даниил Сикан.

Также предлагаем посмотреть результаты всех спаррингов украинских команд. Клубы Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате.

Недавно дончане вернулись с предсезонных сборов в Австрии. В одном из контрольных поединков команда Луиша Каштру обыграла "ЦСКА Софию". Предлагаем обзор поединка:

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