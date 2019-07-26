"Шахтер" впервые за 13 лет сменил титульного спонсора
"Горняки" будут играть матчи чемпионата Украины с новым титульным партнером
Донецкий "Шахтер" подписал соглашение с одной из букмекерских контор. Соглашение предусматривает нанесение логотипа на игровые футболки горняков в матчах премьер-лиги. Примечательно, что впервые за последние 13 лет у "Шахтера" сменился титульный спонсор.
"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины
Стороны сотрудничают уже на протяжении двух лет и провели для болельщиков и СМИ тренировки, развлекательные активности перед матчами и меценатские проекты для одаренных детей. Первый матч с логотипом нового титульного партнера на футболках донецкий клуб проведет 28 июля в матче с "Динамо" за Суперкубок Украины, который пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".
Интересно, что Суперкубок Украины выигрывали лишь два клуба: "горнякам" кубок доставался 8 раз, киевлянам – 7. И никаких предпосылок к тому, что существующее двоевластие в ближайшее время будет нарушено, пока не видно.
Кстати, перед Суперкубком "Шахтер" проведет в Одессе детский фестиваль футбола. Пляжный фестиваль футбола "Давай, играй!" пройдет в Одессе накануне поединка "Динамо" – "Шахтер".
Смотрите контрольный поединок "Шахтер" – "ЦСК София":
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