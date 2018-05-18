"Шахтер" выиграл молодежный чемпионат Украины

В матче последнего тура "горняки" на выезде сыграли в результативную ничью с "Динамо"

Вслед за основной командой чемпионат Украины по футболу среди молодежных команд выиграли игроки "Шахтера". В пятницу в решающем матче сезона "горняки" на выезде сыграли в результативную ничью со сверстниками из "Динамо". Поединок завершился со счетом 2:2, хотя по ходу матча киевляне выигрывали 2:0. Ничья сохранила отрыв между командами в два очка.

Динамовцы повели 2:0 в первом тайме благодаря дублю Богдана Леднева. На пятой минуте он забил прямым ударом со штрафного, а на 31-й слета отправил мяч в угол ворот "Шахтера". После двух забитых голов динамовцы остались в меньшинстве: Георгий Цитаишвили получил две желтые карточки (причем вторую – за симуляцию) и был удален с поля.

На добавленной к первому тайму минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Динамо" за игру рукой. 11-метровый реализовал Гиорги Арабидзе. В середине второго тайма Даниил Сагуткин забил головой после подачи с углового – 2:2.

Напомним, что основная команда "Шахтера" за тур до финиша чемпионата Украины завоевала золотые медали. В поединке 13 мая "горняки" в Харькове минимально обыграли ровненский "Верес" благодаря голу Марлоса с пенальти уже на пятой минуте встречи. Заключительный матч турнира против киевского "Динамо" 19 мая не будет иметь для "горняков" турнирного значения.