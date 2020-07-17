"Шахтер" выпустил новое мобильное приложение Shakhtar Club

Это уникальный шанс стать ближе к команде, заглянуть за кулисы и узнать все, чем живет донецкий клуб

Чемпион Украины по футболу донецкий "Шахтера" выпустил новое мобильное приложение Shakhtar Club. Сервис доступен всем болельщикам "горняков". Shakhtar Club – это уникальный шанс стать ближе к команде, заглянуть за кулисы и узнать все, чем живет донецкий клуб. Ранее "Шахтер" выпустил детскую книгу о футболе.

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Пользователей сервиса ждет уникальный контент: эксклюзивные интервью с футболистами и тренерами "горняков", видео околофутбольной жизни, прямые эфиры, вебинары, новые проекты и множество других сюрпризов. Подписка на Shakhtar Club – уникальные возможности для болельщиков как онлайн, так и офлайн.

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С момента запуска сервис Shakhtar Club находится на бета-тестировании. Его использование в этот период – бесплатно. Срок тестирования зависит от объемов доработок продукта. Для участия в бета-тестировании необходимо иметь учетную запись на официальном сайте shakhtar.com или в приложении FC Shakhtar и активировать Shakhtar Club BETA. Во время активации сервиса для проверки валидности банковской карты будет заблокирована сумма в размере 1 гривны.

Смотрите, как "Шахтер" в прошлом туре переиграл "Колос"

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