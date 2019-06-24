"Шахтер" взял на сборы в Германию двух чемпионов мира

Луиш Каштру взял на сбор команды 28 футболистов

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" прибыл на первый тренировочный сбор, который пройдет в Грассау, Германия, с 24 июня по 30 июня. Сегодня утром команда совершила двухчасовой перелет из Киева в Зальцбург, откуда на автобусе отправилась в Грассау. Главный тренер "оранжево-черных" Луиш Каштру взял на сбор 28 футболистов, в том числе двух чемпионов мира U-20 Валерия Бондаря и Даниила Сикана.

Полностью делегация "горняков" выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Тайсон

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан

По прибытии в отель "горняков" ждал обед и небольшой отдых, а на вечер запланирована первая тренировка. На данный момент известно о двух спаррингах "Шахтера" в Германии – первый поединок состоится уже 26-го июня.

Как сообщалось ранее, "Шахтер" организует прощальный матч для Дарио Срны. "Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно сообщим подробности", – сказал Сергей Палкин.

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