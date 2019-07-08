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"Шахтер" с 16-летним новичком устроил разгром сербскому "Пролетеру"

8 июля, 15:27

"Горняки" провели пятый матч под руководством Луиша Каштру, забив своему сопернику три безответных мяча

Бутко забил один из голов в ворота сербов
Бутко забил один из голов в ворота сербов. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" завершил свой пятый по счету спарринг под руководством нового тренера Луиша Каштру. После поединков с "Лудогорцем" (3:0), софийским ЦСКА (1:0), "Юрдингеном" (1:1) и "Копенгагеном" (2:1) "горняки" в Австрии встретились с 8-й командой чемпионата Сербии - "Пролетером". И разгромили ее – 3:0. Все три мяча "горняки" забили в последние полчаса поединка. Отличились Бутко, Алан Патрик и Коваленко.

  • "Шахтер" - "Пролетер" (Сербия) – 3:0
  • Голы: Бутко (63), Патрик (69), Коваленко (82 пен)
  • "Шахтер": Трубин (Пузанков, 73) – Сиприано, Матвиенко, Бондарь, Бутко – Пихаленок (Танковский, 72) – Фернандо (Додо, 64), Патрик, Коваленко, Соломон – Бланко Лещук (Сикан, 60).

Отметим, что в спарринге с "Пролетером" за "Шахтер" дебютировал 16-летний голкипер Тимур Пузанков. Он вышел на замену на 73-й минуте матча и сохранил ворота дончан в неприкосновенности.

Как сообщалось ранее, футболисты "Шахтера" устроили необычный баттл на сборах. Пинг-понг на отжимания: Андрей Пятов вместе с Николаем Матвиенко сразился в поединке с Виктором Коваленко и Алексеем Шевченко.

Результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Также мы писали, что "Динамо" грозит отобрать чемпионство у "Шахтера". Полузащитник киевлян Сергей Сидорчук назвал рецепт успеха в чемпионской гонке с "горняками". "Прошлый сезон показал, что важно не только быть сильнее своего главного конкурента в очных поединках, но и давать результат на длинной дистанции. В новом сезоне нам необходимо более ровно выступать и не терять очки в тех матчах, в которых мы просто не имеем на это права", – заявил Сидорчук.

1:1 в Харькове: обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо"

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Луиш Каштру

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Сегодня|Спорт

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