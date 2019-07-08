"Шахтер" с 16-летним новичком устроил разгром сербскому "Пролетеру"
"Горняки" провели пятый матч под руководством Луиша Каштру, забив своему сопернику три безответных мяча
Донецкий "Шахтер" завершил свой пятый по счету спарринг под руководством нового тренера Луиша Каштру. После поединков с "Лудогорцем" (3:0), софийским ЦСКА (1:0), "Юрдингеном" (1:1) и "Копенгагеном" (2:1) "горняки" в Австрии встретились с 8-й командой чемпионата Сербии - "Пролетером". И разгромили ее – 3:0. Все три мяча "горняки" забили в последние полчаса поединка. Отличились Бутко, Алан Патрик и Коваленко.
- "Шахтер" - "Пролетер" (Сербия) – 3:0
- Голы: Бутко (63), Патрик (69), Коваленко (82 пен)
- "Шахтер": Трубин (Пузанков, 73) – Сиприано, Матвиенко, Бондарь, Бутко – Пихаленок (Танковский, 72) – Фернандо (Додо, 64), Патрик, Коваленко, Соломон – Бланко Лещук (Сикан, 60).
Отметим, что в спарринге с "Пролетером" за "Шахтер" дебютировал 16-летний голкипер Тимур Пузанков. Он вышел на замену на 73-й минуте матча и сохранил ворота дончан в неприкосновенности.
Как сообщалось ранее, футболисты "Шахтера" устроили необычный баттл на сборах. Пинг-понг на отжимания: Андрей Пятов вместе с Николаем Матвиенко сразился в поединке с Виктором Коваленко и Алексеем Шевченко.
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Также мы писали, что "Динамо" грозит отобрать чемпионство у "Шахтера". Полузащитник киевлян Сергей Сидорчук назвал рецепт успеха в чемпионской гонке с "горняками". "Прошлый сезон показал, что важно не только быть сильнее своего главного конкурента в очных поединках, но и давать результат на длинной дистанции. В новом сезоне нам необходимо более ровно выступать и не терять очки в тех матчах, в которых мы просто не имеем на это права", – заявил Сидорчук.
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