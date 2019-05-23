"Шахтер" запустил бесплатные занятия по футболу для детей в Попасной

На обновленной площадке будет заниматься 70 детей: ребята уже провели первую тренировку и получили подарки

"Шахтер" запустил бесплатные занятия по футболу для детей в Попасной. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

22 мая в Попасной состоялось открытие новой детской футбольной площадки. Поле соответствует всем современным стандартам качества: заменен фундамент, уложено искусственное покрытие, появились ограждение и освещение. На площадке будет заниматься 70 детей, уже зарегистрированных в "Давай, играй!". Ребята уже провели первую тренировку и получили подарки от Shakhtar Social.



























"Давай, играй!" – открытый для партнерства проект, и мы рады, что компания "Лемтранс" поддерживает развитие детского любительского спорта, – отмечает директор Shakhtar Social Инна Хмызова. – Наша главная задача – чтобы как можно больше детей могли играть в футбол. На новой площадке в Попасной у ребят есть все необходимое для тренировок. Желаем успехов!"

Отметим, что ранее обучение для тренеров-волонтеров в Попасной провел наставник Академии ФК "Шахтер" Владимир Винниченко. Тренировки "Давай, играй!" здесь будут проводиться трижды в неделю. Капитальная реконструкция площадки проведена благодаря фонду Shakhtar Social, компании "Лемтранс" и при поддержке ОДО "Попаснянский вагоноремонтный завод" и городской мэрии.

Напомним, что в этом сезоне "Шахтер" оформил "золотой дубль", выиграв в чемпионат, и Кубок:

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Давай, играй!" было открыто 15 спортплощадок:

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