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"Шахтер" запустил социальный проект для детей в 26-м населенном пункте Украины

23 августа, 14:31

Социальный проект чемпиона Украины заработал в 26-м населенном пункте

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

22 августа в Покровске Донецкой области стартовал проект Shakhtar Social "Давай, играй!". Тренировки начались на новой футбольной площадке при общеобразовательной школе № 15 (ул. Гоголя, 2а). Здесь под руководством Владислава Базаки будут заниматься 60 детей.

"Шахтер" запустил проект для детей в Станице Луганской

В день открытия в гости к участникам проекта приехал помощник директора Академии ФК "Шахтер" по учебно-тренировочному процессу Игорь Леонов:

"Поздравляю ребят со стартом "Давай, играй!" в Покровске. Футбол – игра миллионов. Уверен, регулярные занятия с тренером, на качественной площадке и хорошими мячами позволят развивать таланты и добиваться успехов", – сказал специалист.

Тренировки будут проходить трижды в неделю. В четверг состоялось первое занятие, включавшее разнообразные активности с призами для детей. Победителем конкурса по набиванию стала юная спортсменка Анастасия Жигадло, получившая в подарок мяч с автографами футболистов.

Покровск – уже 26-й город проекта массового детского футбола "Давай, играй!". В 2019 году в нем принимают участие более 3 000 детей. Ранее проект "Давай, играй!" стартовал в селе Демьянов Ивано-Франковской области.

Ранее проект "Давай, играй!" стартовал в Запорожье:

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Шахтер Донецк Давай, играй!

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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