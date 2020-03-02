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"Шахтер" запустил в Полтаве тренировки для детей с инвалидностью

2 марта, 19:02

Максим Мельник

В Полтаве на постоянной основе будут проходить инклюзивные тренировки для детей с инвалидностью

Утром 1 марта в день матча "Ворскла" – "Шахтер" в Полтаве первый ассистент главного тренера "горняков" Витор Северино, тренер вратарей Антониу Феррейра и защитник Витао посетили тренировку детей с инвалидностью, которая проходила в спортзале полтавской ОШ № 5. Гости поиграли с детьми в футбол, раздали автографы, вручили подарки и провели небольшую фотосессию.

Витор Северино, первый ассистент главного тренера "Шахтера": "С удовольствием посещаем такие мероприятия! ФК "Шахтер", Shakhtar Social и Parimatch Foundation реализуют очень важную инициативу, которая приносит пользу детям и обществу в целом. Когда видишь радость детей от тренировок, наполняешься положительными эмоциями, поэтому мы всегда будем поддерживать данное направление".

Занятия для ребят с ментальными и физическими нарушениями проходят в Киеве, Львове, Харькове и Полтаве в партнерстве Shakhtar Social и Parimatch Foundation, объединивших усилия в рамках своих проектов "Давай, играй!" и "Так, я можу!". Общее количество участников – 120. В каждом городе работает 2 группы по 15 детей.

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благотворительность Полтава Шахтер Донецк инвалидность тренировки

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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