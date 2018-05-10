"Шахтер" завоевал Кубок Украины, обыграв в финале "Динамо"
Голы Феррейры и Ракицкого во втором тайме принесли "Шахтеру" первый трофей в 2018 году
"Шахтер" – обладатель Кубка Украины! В финале команда Паулу Фонсеки обыграла своего принципиального соперника – киевское "Динамо". Поединок прошел на стадионе "Днепр-Арена" и завершился со счетом 2:0. Интересно, что за полчаса до начала игры на арене пропало освещение и матч оказался под угрозой срыва, однако технические специалисты быстро смогли устранить поломку. Наш сайт проводил онлайн матча "Шахтер" – "Динамо".
В дебюте первого тайма киевляне забили гол: Никита Бурда сыграл точно, но оказался в минимальном офсайде, который заметил боковой арбитр и поднял флажок. Взятие ворот не засчитано. В первом тайме больше мяч в сетку не влетал. Традиционно, было много борьбы, несколько желтых карточек арбитр дал за отмашки.
В начале второго тайма "Шахтер" вышел вперед. Фред с центра поля нашел пасом Богдана Бутко, тот прошел по правому флангу и отдал точную передачу на Факундо Феррейру, которому оставалось только подставить ногу – 1:0. "Динамо" имело несколько хороших моментов, чтобы отыгрываться. Артем Беседин на 57-й минуте вышел один на один, но не смог переиграть вратаря "горняков" Андрея Пятова.
В середине второго тайма "горняки" удвоили преимущество в счете. Ярослав Ракицкий прямым ударом со стандарта отправил мяч по центру ворот, но голкипер киевлян Денис Бойко рванул влево и не успел отбить мяч – 2:0.
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Были моменты у двух команд до окончания матча, много борьбы и желтых карточек, а также файеры от болельщиков на поле. Но счет больше не изменился.
Интересно, что перед стартом поединка у соперников было по 11 побед в Кубке Украины. Сегодняшний успех позволил "Шахтеру" по этому показателю стать лучшей украинской командой.
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