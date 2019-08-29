"Шахтер" заявил на Лигу чемпионов 29 игроков: смотреть список

Чемпион Украины стартует в самом престижном турнире Европы с группового этапа

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" подал официальную заявку для участия в Лиге чемпионов. В заявку команды Луиша Каштру по спискам А и Б попали 29 футболистов. Напомним, что "горняки" стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа. Жеребьевка группового этапа состоится сегодня. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция жеребьевки Лиги чемпионов.

Все о жеребьевке Лиги чемпионов

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

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Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 91. Михаил Мудрик, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 23. Андрей Борячук, 45. Даниил Сикан

Опрос фанатов: выберите желанных соперников для "Шахтера" в Лиге чемпионов

Напомним, что на днях в "Шахтер" перешел воспитанник "Динамо", забивший Пятову на 150-летие Донецка. 20-летний полузащитник Владислав Вакула специализируется на голах-красавцах и равняется на Пауло Дибал. Правда, к команде он присоединится только в конце сезона, а пока будет играть в аренде за "Мариуполь".

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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