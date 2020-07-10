"Шахтер" получил соперников по дороге в финал Лиги Европы: результаты жеребьевки плей-офф

Донецкая команда в случае прохода "Вольфсбурга" попадет на лучшего в паре "Айнтрахт" - "Базель"

В пятницу в офисе УЕФА в Швейцарии состоялась жеребьевка всех стадий плей-офф Лиги Европы. Напомним, в этом турнире продолжает выступать чемпион Украины – донецкий "Шахтер". В середине июня опубликовали официальный календарь доигровки Лиги Европы.

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Главным действующим лицом жеребьевки был экс-полузащитник сборной Германии, чемпион Европы 1996 года Томас Хелмер, который вытягивал шарики из корзин. 55-летний уроженец земли Северный Рейн-Вестфалия в свое время выступал за дортмундскую "Боруссию" и "Баварию".

"Шахтер" попался в первой же паре. В случае прохода "Вольфсбурга" подопечных Луиша Каштру в 1/4 финала ждет победитель дуэли "Айнтрахт" – "Базель". Швейцарцы выиграли первую встречу 3:0.

2. "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (5:0) vs "Копенгаген" – "Истанбул" (0:1)

3. "Байер" – "Рейнджерс" (3:1) vs "Интер" – "Хетафе"

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4. "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" (1:1) vs "Севилья" – "Рома"

В полуфиналах между собой сразятся победители второго и четвертого четвертьфиналов, а также – третьего и первого. То есть теоретически "Шахтер" может в 1/2 финала сойтись с "Интером".

Все оставшиеся матчи турнира, начиная со стадии 1/4 финала, пройдут в Германии. А вот в шести парах 1/8 финала, которые сыграли первые поединки, повторные встречи проведут на полях тех команд, которые и должны были их принимать. Поэтому "Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" в Харькове. Еще две пары, не успевшие ни разу встретиться в 1/8 финала, выяснят лучшего в одном матче уже на немецком стадионе в августе. Принимать команды будут арены Дуйсбурга, Дюссельдорфа, Гельзенкирхена и Кельна (финал).

Матчи 1/8 финала сыграют 5-6 августа, четвертьфиналы – 10-11-го, полуфиналы – 16-17-го, финал – 21-го.

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в первом матче

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