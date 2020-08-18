"Шахтеру" удавалось демонстрировать яркий, атакующий футбол": Сергей Палкин подвел итог евросезона

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин после поражение от миланского "Интера" в полуфинале Лиги Европы (0:5) оценил еврокубковый сезон для чемпиона Украины.

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"К сожалению, вчера мы закончили выступление в Лиге Европы. Несмотря на неприятное поражение, я хочу поблагодарить главного тренера Луиша Каштру, его тренерский штаб и всех игроков за этот сезон. Была проделана отличная работа.

В третий раз в своей истории мы вышли в полуфинал еврокубков. Считаю, что в наших непростых условиях – это большое достижение. Удачное выступление позволило набрать нам дополнительные очки в клубный рейтинг Украины – это также большой плюс этой еврокубковой кампании.

В индивидуальном рейтинге лучших клубов Европы "Шахтер" поднялся на 12 место – лучший результат за все годы наших выступлений. Помимо этого, в большинстве матчей нам удавалось демонстрировать яркий, атакующий, зрелищный футбол, который, уверен, нравится болельщикам.

Важно отметить, что у нас много молодых игроков, которые получили неоценимый опыт выступлений на самом высоком уровне и которые станут костяком нашей команды в будущем.

Впереди новый сезон, много работы и я с громадным оптимизмом смотрю в будущее. Наши цели неизменны: побеждать в каждом матче, сохраняя верность нашему атакующему стилю", – написал на своей странице в Facebook Сергей Палкин.