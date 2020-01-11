Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Шакира объяснила, почему не хочет выходить замуж за игрока "Барселоны"

11 января, 20:01

Девушка хочет держать футболиста в тонусе

Жерар Пике и Шакира

Жерар Пике и Шакира / Фото: Twitter

Реклама

Популярная певица Шакира призналась, почему не хочет выходить замуж за футболиста "Барселоны" Жерара Пике. И это несмотря на то, что они вместе с 2010 года.

Читайте также: "Барселона" внесет специальный пункт в контракты своих игроков из-за мужа Шакиры

Наиболее успешная латиноамериканская артистка, добившаяся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках призналась, что боится брака и не хочет, чтобы футболист смотрел на нее как на жену.

"Честно говоря, брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть видит во мне свою любимую, свою девушку. Запретный плод. Хочу держать его в тонусе. Пусть понимает, что все возможно в зависимости от его поведения", – призналась Шакира.

Также певица отметила, что она и Жерар очень вовлечены в воспитание детей и поддерживают друг друга. Пике моложе Шакиры на 10 лет: ему 32 года, ей – 42.

Ранее мы писали, что Пике на время сменил амплуа, и с красоткой-женой Шакирой подался в баскетбол. Жерар Пике и Шакира сфотографировались с чемпионским кубком "Хит" и получили именные майки.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

шакира Барселона чемпионат Испании Жерар Пике

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболу
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболуФутбол
"МЮ" – "МанСити": онлайн дерби Манчестера в Кубке ЛигиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...