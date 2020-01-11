Шакира объяснила, почему не хочет выходить замуж за игрока "Барселоны"

Жерар Пике и Шакира / Фото: Twitter

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Популярная певица Шакира призналась, почему не хочет выходить замуж за футболиста "Барселоны" Жерара Пике. И это несмотря на то, что они вместе с 2010 года.

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Наиболее успешная латиноамериканская артистка, добившаяся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках призналась, что боится брака и не хочет, чтобы футболист смотрел на нее как на жену.

"Честно говоря, брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть видит во мне свою любимую, свою девушку. Запретный плод. Хочу держать его в тонусе. Пусть понимает, что все возможно в зависимости от его поведения", – призналась Шакира.

Также певица отметила, что она и Жерар очень вовлечены в воспитание детей и поддерживают друг друга. Пике моложе Шакиры на 10 лет: ему 32 года, ей – 42.

Ранее мы писали, что Пике на время сменил амплуа, и с красоткой-женой Шакирой подался в баскетбол. Жерар Пике и Шакира сфотографировались с чемпионским кубком "Хит" и получили именные майки.

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