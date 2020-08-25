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Шакире это не понравится! "Барселона" урезает зарплату четырем ведущим игрокам

25 августа, 13:03

Олег Люлька Олег Люлька

Каталонский клуб несет убытки из-за пандемии. Среди тех, кто пострадает, и возлюбленный знаменитой певицы

"Барселона" попросит нескольких игроков команды пересмотреть условия личных соглашений из-за продолжающегося кризиса в условиях пандемии коронавируса. Заработная плата возлюбленного знаменитой певицы Шакиры – Жерара Пике, а также Серхио Бускетса, Хорди Альбы и Серхи Роберто может быть снижена, учитывая сложную экономическую ситуацию в клубе.

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Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" попросит этих четырех игроков пересмотреть свои условия, поскольку они являются одними из лучших в команде после Лионеля Месси, Луиса Суареса и Антуана Гризманна.

Жерар Пике. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Жерар Пике. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

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Ранее мы писали, что новый тренер "Барселоны" по телефону выгнал из команды Луиса Суареса. Уругвайский нападающий покинет клуб, хотя у него еще один год по контракту. Не исключено, Суарес вернется в "Аякс".

Также сообщалось, что "Барселона" отпустит Месси только за 700 млн евро. К аргентинскому форварду привязано большое количество рекламных контрактов, которые президент каталонцев Жозеп Бартомеу не хочет потерять. Отсюда – такая баснословная неустойка.

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