Шаль, дюны и петля: что символизирует эмблема ЧМ-2022

За три года до мундиаля появилась эмблема турнира

Селфи на фоне лого ЧМ-2022 / Фото: AFP

Организаторы чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре представили официальную эмблему турнира. Дизайн эмблемы демонстрирует яркие элементы арабской культуры. Помимо повторения формы трофея чемпионата мира, эмблема напоминает традиционную шерстяную шаль, которую носят в зимние месяцы в арабском регионе и регионе Персидского залива. Изгибы в контуре фигуры представляют собой волнистость пустынных дюн, а неразрывная петля, символизирующая цифру восемь, является напоминанием о восьми стадионах, которые будут принимать матчи мирового первенства, также этот символ означает бесконечность и отражает цикличность чемпионата мира. Для эмблемы чемпионата мира 2022 года был разработан специальный шрифт, переосмысливающий традиционную арабскую каллиграфию и сплавляющий традиции с современностью.

В Катаре были выбраны четыре места, включая визитные карточки Дохи – гостиницы "Шератон" и "Торш", в которых прошла презентация логотипа. Также эмблема была представлена на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Северном вокзале в Париже, железнодорожной станции в Берлине, площади Лестер-Сквер в Лондоне, в центре Мадрида, на Арке мира в Милане. Эмблема также была представлена в Бразилии, Аргентине, Мексике, Чили, Южной Африке, Южной Корее, Мумбаи (Индия) и Турции, в Ливане, Кувейте, Омане, Иордании, Ираке, Тунисе, Алжире и Марокко.

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Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в семи городах – Лусаиле, Дохе, Аль-Хоре, Аш-Шамале, Умм-Салале, Ар-Рийяне, Аль-Вакре.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.





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