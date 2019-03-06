"Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход"

Украинец, которого оценивают в 10 миллионов евро, снова оказался на грани ухода из Гельзенкирхена

Евгений Коноплянка. Фото: ФК "Шальке".

"Шальке" готовит распродажу: Коноплянка – в списке 11 игроков, кому "на выход" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/193/243/5c41932432fd8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/193/243/5c41932432fd8.jpg 2019-03-06T17:00:08+02:00 Футбол Украинец, которого оценивают в 10 миллионов евро, снова оказался на грани ухода из Гельзенкирхена

Немецкий "Шальке" планирует летом осуществить распродажу игроков, сообщает Bild. Руководство клуба не удовлетворено результатами команды, занимающей 14-е место в Бундеслиге, и наметило чистку состава. "Кнаппены" намерены избавиться сразу от 11-ти игроков. Среди них – украинец Евгений Коноплянка, в текущем сезоне сыгравший 19 матчей за клуб (в его активе 1 гол и 2 ассиста). Также в "Шальке" не видят смысла оставлять в своих рядах Амина Харита, Салифа Сане, Омара Маскареля, Себастьяна Руди, Ральфа Фэрманна, Хамзы Мендиля, Набиля Бенталеба, Матии Настасича, Бреэля Эмболо и Марка Ута.

Ранее стало известно, что спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель покинет своей пост в конце сезона. Его заменит Йохен Шнайдер, ныне занимающий аналогичную должность в "Лейпциге". Также шатается стульчик под главным тренером гельзенкирхенцев Домеником Тедеско.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Коноплянку в 10 млн евро.

Как сообщалось ранее, зимой Евгений мог перебраться в один из клубов Турции, однако, по слухам, украинца не удовлетворили финансовые условия сделки.

Также сообщалось, что фанаты повернулись спиной к команде Коноплянки после позорных 0:3.

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