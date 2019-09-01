"Шальке" определил судьбу Евгения Коноплянки

Евгений Коноплянка / Фото: Instagram

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка, вероятнее всего, останется в немецком Шальке. Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка просится в команду Фонсеки.

В оставшиеся до закрытия трансферного окна часы руководство немецкого клуба не видит возможностей для ухода кого-либо из числа своих футболистов, в том числе и Коноплянки.

"Конечно, я не могу гадать, что произойдет. Но я не ожидаю, что кто-либо из футболистов покинет "Шальке" до закрытия окна", – заявил спортивный директор клуба Йохен Шнайдер.

Вот так Коноплянка забивал Сербии за сборную Украины:

В прошлом сезоне Коноплянка не проходил в основу "Шальке", забив один гол и отдав две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "кобальтовых". Контракт 29-летнего украинца с клубом истекает в июне 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что "Бешикташ" окончательно отказался от покупки Коноплянки, предпочтя игрока "Тоттенхэма" Жорж-Кевина Н'Куду. Однако в последнее время появилась информация, что стамбульский клуб вслед за подписанием контракта с Н'Куду оформит сделку и с Коноплянкой – мол, конкуренция в составе не помешает.

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