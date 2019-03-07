Шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы всего 18%
Букмекеры сомневаются, что украинский клуб пробьется в четвертьфинал турнира
Сегодня стартует 1/8 финала Лиги Европы. На лондонском "Стэмфорд Бридж" сойдутся два бывших клуба лучшего футболиста в истории Украины Андрея Шевченко – "Челси" и "Динамо". Матч начнется в 22:00. Мы ведем онлайн трансляцию "Челси" – "Динамо".
Обе команды сейчас испытывают сложные времена. Маурицио Сарри так и не нашел должного взаимопонимания с игроками, что вылилось в скандал в финале Кубка лиги, когда голкипер отказался покидать поле, несмотря на требования тренера. Да и вообще, англичане рискуют по итогам национального чемпионата не попасть в Лигу чемпионов, поэтому попробуют воспользоваться запасным вариантом. Получить путевку в элитный турнир в качестве победителя Лиги Европы.
У "Динамо" огромные проблемы в нападении. В обойме остался всего один форвард Назарий Русин. А Фран Соль, которого купили зимой, выбыл до конца сезона из-за травмы.
У букмекеров лондонский клуб является фаворитом противостояния. Котировки на победу "Челси" в сегодняшнем матче – 1.28, на ничью – 5.50, на победу "Динамо" – 11.50. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги Европы: "Челси" – 1.14, "Динамо" – 5.00. В процентах шансы команд 82 на 18 в пользу англичан.
Анонс двухраундового противостояния "Динамо" – "Челси":
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