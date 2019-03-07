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Шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы всего 18%

Сегодня, 10:44

Букмекеры сомневаются, что украинский клуб пробьется в четвертьфинал турнира

Тренировка "Динамо" в Лондоне
Тренировка "Динамо" в Лондоне. Фото: Instagram
Шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы всего 18% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d9/cfe/5c80d9cfe6f37.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d9/cfe/5c80d9cfe6f37.jpg Футбол Букмекеры сомневаются, что украинский клуб пробьется в четвертьфинал турнира

Сегодня стартует 1/8 финала Лиги Европы. На лондонском "Стэмфорд Бридж" сойдутся два бывших клуба лучшего футболиста в истории Украины Андрея Шевченко – "Челси" и "Динамо". Матч начнется в 22:00. Мы ведем онлайн трансляцию "Челси" – "Динамо".

Обе команды сейчас испытывают сложные времена. Маурицио Сарри так и не нашел должного взаимопонимания с игроками, что вылилось в скандал в финале Кубка лиги, когда голкипер отказался покидать поле, несмотря на требования тренера. Да и вообще, англичане рискуют по итогам национального чемпионата не попасть в Лигу чемпионов, поэтому попробуют воспользоваться запасным вариантом. Получить путевку в элитный турнир в качестве победителя Лиги Европы. 

У "Динамо" огромные проблемы в нападении. В обойме остался всего один форвард Назарий Русин. А Фран Соль, которого купили зимой, выбыл до конца сезона из-за травмы.

У букмекеров лондонский клуб является фаворитом противостояния. Котировки на победу "Челси" в сегодняшнем матче – 1.28, на ничью – 5.50, на победу "Динамо" – 11.50. Котировки на выход в четвертьфинал Лиги Европы: "Челси" – 1.14, "Динамо" – 5.00. В процентах шансы команд 82 на 18 в пользу англичан.

Анонс двухраундового противостояния "Динамо" – "Челси":

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Тег букмекеры, Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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