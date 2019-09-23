"Этот Шаран – как Лобановский": смотрим украинский футбол глазами немцев

Такого репортажа про матч команды из Украины в еврокубках вы еще никогда не читали

"Александрия" против "Вольфсбурга" / Фото: AFP

"Вольфсбург" принимает "Александрию". Вы спросите – кто они, откуда? Отвечу: из Украины!" – вещал в минувший четверг известный футбольный комментатор Уве Мораве в прямом эфире платного интернет-портала (по телевидению матчи Лиги Европы в Германии нынче транслируют нечасто). Репортаж с "Фольксваген-Арены" Мораве вел на пару с немецким тренером словацкой "Дунайской Стреды" Петером Гибаллой.

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"Украина, безусловно, – футбольная страна, – рассыпался в комплиментах тот. – Сборная U-20 - чемпион мира. Игроки отличаются хорошей тактической выучкой. Таланты в Украине появляются регулярно. Вспомните Шевченко в "Милане". Или Михайличенко - был прекрасным футболистом! "Динамо" Киев - флагман..." - "Киев сейчас на 7-м месте, у них кризис, - перебил коллегу комментатор. - А Украина, согласен, футбольная нация! Кто был финалистом ЛЕ в 2015-м? "Днь-е-пр" Днь-е-про-пет-ровск!"

Обзор матча "Вольфсбург" – "Александрия" (3:1)

Оглашая состав гостей ("Ха, у них аж полтора легионера!"), комментаторы обнаружили знакомое лицо: "Смотри - Максим Третьяков! Он играл у тебя в прошлом сезоне в "Дунайской Стреде"!" - "Да. Третья - хороший крайний нападающий, с неплохим дриблингом. Забил три гола, но потом я перестал ставить его в основу".

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Стартовый свисток, и в первой же атаке Третьяков дошел до вратарской "Вольфсбурга". "О, вот и "твой"! - смеясь, поддел Мораве Гибаллу. - Как ты его отпустил?" - "Довелось работать с многими украинскими игроками. Они сентиментальны, очень любят родину. Зачастую чувствуют себя за границей не в своей тарелке. Нынешнее поколение нетерпеливо: не попадает игрок в состав - все, хочет уходить. Поступило предложение от "Александрии", где Третья получал возможность сыграть в группе Лиги Европы - и мы не стали чинить ему препятствий. Симпатичный парень. Но в завершающей стадии атаки у него не получается. И "прессовать" оппонента - не его конек". - "Смотри, взял себе десятый номер! Мальчик с претензиями!" - "Да. А у кого их сейчас нет?"

Украинская команда начала резво с "Вольфсбургом", и комментаторы не скупились на похвалу: "Ишь какие! Хороший комбинационный футбол! Молодцы, не прячутся".

Тут операторы показали крупным планом Владимира Шарана, и репортеры завелись: "Смотри, тренер из Украины, рыжий - совсем как юный Валерий Лобановский!" - восторгался Мораве. "Лобановский - настоящая легенда! - подхватывал Гибалла. - Иногда во время матча начинаю раскачиваться от волнения и говорю себе: прекрати, не делай Лобановского!".

В середине тайма хозяева забили дважды подряд. Комментаторы упрекнули Панькива ("Очевидно - ошибка вратаря!") и были в экстазе от удара Мехмеди ("Какой гол! Как в цирке!").

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Когда после перерыва на замену вышел Кирилл Ковалец, уроженец Бремена Мораве оживился: "Пришел из "Шор-но-мор-ца". Ах, это же означает - Черное море! Помнишь, они в 80-х выбили "Вердер" из Кубка УЕФА?!".

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"Картинка" показывала полупустые трибуны. Огласили официальную цифру - 10 112 зрителей. "Нет тут десяти тысяч. Наверное, всех посчитали - и стюардов, и пожарников", - сострил Мораве.

Отыграв один мяч, "Александрия" тут же пропустила третий. "Неудачный сценарий для гостей. А ведь у них хорошая команда! - реагировали комментаторы. - Игроки знают, что делают. Тактика, расстановка - все в норме. Стали рисковать во втором тайме. Но зачастую не успевают. Устали. Что говорить - Бундеслига есть Бундеслига".

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И, дружно сойдясь во мнении, что вышедший на замену Евгений Протасов не является родственником знаменитого форварда 80-х Олега Протасова, немецкие эксперты с чувством выполненного долга заканчивали репортаж...

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