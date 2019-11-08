Шаран открыл секрет успеха в матче с "Сент-Этьеном" и отказался от трюка Фонсеки

Владимир Шаран / Фото: AFP

На этой неделе украинские команды в еврокубках продемонстрировали характер, сумев добыть волевые ничьи, проигрывая по ходу встречи. Началось все с сумасшедшего "камбэка" в добавленное время "Шахтера" в Загребе, продолжило серию "Динамо" в Копенгагене, а завершила ее на "Арене Львов" около полуночи "Александрия", отыгравшая у "Сент-Этьена" два гола в концовке. Смотрите, как это было.

Естественно, что на послематчевой прес-конференции главный тренер "Александрии" Владимир Шаран выглядел довольным. Прежде всего, специалист поблагодарил фанатов: "Несмотря на то, что болельщиков было около семи тысяч, мы чувствовали их поддержку и смогли проявить характер и достичь, считаю, позитивного результата для нашей команды. Особенно учитывая, что мы уступали 0:2".

Интересно, что также "коуч" поздравил... свою жену с днем рождения. Супруга приехала поддержать его во Львов.

Реклама

"Думаю, мы превзошли "Сент-Этьен" по игре: по моментам, агрессивности. Правда, уступили в борьбе, особенно верховой". Несмотря на то, что Шаран был доволен ничьей, он уверил журналистов, что команда настраивалась только на победу. Однако с учетом развития событий на поле, рада и одному добытому очку. При этом он сравнил эмоции своих парней с радостью игроков "Шахтера" после ничьей 3:3 с загребским "Динамо".

Сент-Этьен – Александрия / Фото: Reuters В тренде Вулканическая ничья в матче "Динамо" – "Шахтер": видео шести голов, двух удалений и пенальти на Пятове

На вопрос французской журналистки, стал ли "камбэк" сюрпризом для самого "коуча", он ответил, что в перерыве настраивал своих подопечных на борьбу до самого финального свистка. И верить в свою звезду до конца. А также с гордостью заметил, что сработали его замены: вышедшие Безбородько и Задерака забили два мяча.

Читайте также: Все результаты 4-го тура Лиги Европы

При этому тренер "Александрии" посетовал на отсутствие форварда Ситало, который несколько ограничил действия хозяев в передней линии. И не упустил возможности сравнить бюджеты своего клуба и "Сент-Этьена": "Это – небо и земля".

С улыбкой Шаран отверг предложение журналиста в случае выхода в плей-офф одеться в казацкий костюм: "Я не Фонсека, чтобы одевать маску Зорро. Мне до него еще далеко. Я не люблю много говорить".

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама