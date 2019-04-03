Шаран против Фонсеки: где смотреть центральный матч 23 тура УПЛ "Александрия" – "Шахтер"

Список трансляций поединка на ТВ и в интернете

Третья команда УПЛ против лидера. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шаран против Фонсеки: где смотреть центральный матч 23 тура УПЛ "Александрия" – "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4a3/5ec/5ca4a35ec4b13.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4a3/5ec/5ca4a35ec4b13.png 2019-04-03T15:14:00+03:00 Футбол Список трансляций поединка на ТВ и в интернете

В среду, 3 апреля, состоится центральный матч 23 тура чемпионата Украины по футболу. Третья команда текущего сезона "Александрия" на своем поле примет лидера первенства "Шахтер". Начало встречи – в 17:00.

По мнению букмекеров, "Шахтер" – явный фаворит поединка. На победу "горняков" выставлен коэффициент 1.40, на ничью – 4.00, на победу "Александрии" – 7.50. То есть вероятность выигрыша команды Паулу Фонсеки оценивается в 65 процентов, ничьей – в 23 процента, а выигрыша подопечных Владимира Шарана – в 12 процентов.

Где смотреть матч "Александрия" – "Шахтер"

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Как сообщалось ранее, тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед матчем с "Шахтером": чтобы сохранить боевой состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями.

Также сообщалось, что "Шахтер" отчитался о продаже билетов на матч против "Динамо" 7 апреля. На утро вторника, 2 апреля, на матч 1/4 финала Кубка Украины в Харькове было продано 17 тысяч билетов. Напомним, стадион "Металлист" может принять 40 тысяч зрителей.

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