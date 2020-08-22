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Шастал испортил дебют Маркевичу: обзор и видео голов матча "Александрия" – "Мариуполь"

22 августа, 21:30

Олег Люлька Олег Люлька

В стартовом туре чемпионата Украины александрийцы на своем поле разгромили "Мариуполь" со счетом 4:1

В стартовом туре чемпионата Украины по футболу состоялся четвертый поединок. "Александрия" на своем поле обыграла "Мариуполь" 4:1, испортив дебют на посту главного тренера азовцев Остапа Маркевича. У хозяев голами с 45-й по 49-ю минуту отличились Шастал, Мишенко и Гордиенко. Азовцы усилиями Кулакова один мяч отыграли. Но в концовке поединка Безбородько снова сделал счет крупным.

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Все голы матча "Александрия" – "Мариуполь" (4:1)

Шастал, 49' – 1:0

Гордиенко, 47' – 2:0

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Мишенко, 49' – 3:0

Кулаков, 82' – 3:1

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Безбородько, 90+1' – 4:1

Напомним, новый чемпионат Украины стартовал с победы "Динамо" над "Олимпиком" 4:1 – первой для Мирчи Луческу на посту наставника киевлян.

Чемпион Украины "Шахтер" начал защиту титула с победы над "Колосом" 3:1. Голкипер команды из Ковалевки парировал два пенальти, но это не спасло "Колос" от поражения.

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Между тем "бронзовая" команда предыдущего первенства "Заря" в Чернигове уступила "Десне" 1:3. При этом бывший капитан "Десны" Фаворов забил черниговской команде в дебютном матче за луганчан.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
АлександрияАлександрияАле
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0
0
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Забитые 4
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Результаты последних матчей: В
2
ДинамоДинамоДин
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0
0
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3
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Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: В
3
ДеснаДеснаДес
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Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В
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Шахтер Шахтер Шах
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ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 0
Пропущеные 0
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8
Днепр-1Днепр-1Дне
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Пропущеные 0
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9
ЛьвовЛьвовЛьв
0
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0
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Пропущеные 0
Разница 0
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10
МинайМинайМин
0
0
0
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Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
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11
ЗаряЗаряЗар
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0
0
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0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П
12
КолосКолосКол
1
0
0
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1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П
13
МариупольМариупольМар
1
0
0
1
1
4
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0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П
14
ОлимпикОлимпикОли
1
0
0
1
1
4
-3
0
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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видео голов чемпионат Украины ФК Мариуполь ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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