Шастал испортил дебют Маркевичу: обзор и видео голов матча "Александрия" – "Мариуполь"

В стартовом туре чемпионата Украины александрийцы на своем поле разгромили "Мариуполь" со счетом 4:1

В стартовом туре чемпионата Украины по футболу состоялся четвертый поединок. "Александрия" на своем поле обыграла "Мариуполь" 4:1, испортив дебют на посту главного тренера азовцев Остапа Маркевича. У хозяев голами с 45-й по 49-ю минуту отличились Шастал, Мишенко и Гордиенко. Азовцы усилиями Кулакова один мяч отыграли. Но в концовке поединка Безбородько снова сделал счет крупным.

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Все голы матча "Александрия" – "Мариуполь" (4:1)

Шастал, 49' – 1:0

Гордиенко, 47' – 2:0

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Мишенко, 49' – 3:0

Кулаков, 82' – 3:1

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Безбородько, 90+1' – 4:1

Напомним, новый чемпионат Украины стартовал с победы "Динамо" над "Олимпиком" 4:1 – первой для Мирчи Луческу на посту наставника киевлян.

Чемпион Украины "Шахтер" начал защиту титула с победы над "Колосом" 3:1. Голкипер команды из Ковалевки парировал два пенальти, но это не спасло "Колос" от поражения.

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Между тем "бронзовая" команда предыдущего первенства "Заря" в Чернигове уступила "Десне" 1:3. При этом бывший капитан "Десны" Фаворов забил черниговской команде в дебютном матче за луганчан.

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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