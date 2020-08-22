Шастал испортил дебют Маркевичу: обзор и видео голов матча "Александрия" – "Мариуполь"

В стартовом туре чемпионата Украины по футболу состоялся четвертый поединок. "Александрия" на своем поле обыграла "Мариуполь" 4:1, испортив дебют на посту главного тренера азовцев Остапа Маркевича. У хозяев голами с 45-й по 49-ю минуту отличились Шастал, Мишенко и Гордиенко. Азовцы усилиями Кулакова один мяч отыграли. Но в концовке поединка Безбородько снова сделал счет крупным.
Все голы матча "Александрия" – "Мариуполь" (4:1)
Шастал, 49' – 1:0
Гордиенко, 47' – 2:0
Мишенко, 49' – 3:0
Кулаков, 82' – 3:1
Безбородько, 90+1' – 4:1
Напомним, новый чемпионат Украины стартовал с победы "Динамо" над "Олимпиком" 4:1 – первой для Мирчи Луческу на посту наставника киевлян.
Чемпион Украины "Шахтер" начал защиту титула с победы над "Колосом" 3:1. Голкипер команды из Ковалевки парировал два пенальти, но это не спасло "Колос" от поражения.
Между тем "бронзовая" команда предыдущего первенства "Заря" в Чернигове уступила "Десне" 1:3. При этом бывший капитан "Десны" Фаворов забил черниговской команде в дебютном матче за луганчан.
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