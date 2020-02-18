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Щедрый Роналду: сколько денег звезда футбола выделяет невесте на карманные расходы

18 февраля, 17:42

Криштиану делает все, чтобы Джорджина выглядела хорошо в светской тусовке

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не жалеет денег для своей невесты Джорджины Родригес. Итальянскому изданию Corriere dello Sport каким-то образом удалось узнать, сколько же возлюбленная футболиста получает от него на карманные расходы. Ранее Роналду мило поздравил свою возлюбленную с днем рождения.

Так, по данным источника, Роналду балует свою вторую половинку и выдает Джорджине порядка 96 тысяч евро в месяц на личные расходы. Криштиану выделяет столь немалую сумму, чтобы его невеста хорошо выглядела и комфортно чувствовала себя, ведя светскую жизнь на Аппенинах. Да и за их пределами тоже.

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Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что Криштиану Роналду подарил невесте украшения за миллион евро. Девушка опубликовала в Instagram фото своей руки с кольцом, часами и браслетами.

Отметим, что Криштиану Роналду и Родригес встречаются с 2016 года – они познакомилась в Мадриде, когда португальский нападающий выступал за "Реал". Пара воспитывает четверых детей, одного из которых родила Джорджина – дочь Алану. Ранее невеста Роналду рассказала, каково встречаться с Криштиануи вспомнила начало романа с футболистом.

Смотрите, как Криштиану Роналду получил щедрый подарок на день рождения

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