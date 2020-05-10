Шедевр года для пустых трибун! В Южной Корее во время пандемии забит невероятный гол пяткой

Гол-красавец в исполнении форварда команды «Канвон» увидели только телезрители - на стадионе болельщиков не было

Нападающий команды "Канвон" Чо Джэ Ван стал автором невероятного по красоте гола в матче первого тура футбольного чемпионата Южной Кореи с "Сеулом", завершившемся со счетом 3:1 в пользу "Канвона". Напомним, Кей-лига в условиях пандемии коронавируса стартовала при пустых трибунах, при этом футболистам в Корее советуют не разговаривать на поле, чтобы не заразиться.

Встреча состоялась на домашнем стадионе "Канвона" в Чхунчхоне. Гости из Сеула повели в счете на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Пак Тон Чин. В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие, отличился Ким Джи Хен. А ключевой гол-шедевр на 85-й минуте забил 24-летний форвард Чо Джэ Ван, из сложного положения умудрившийся пяткой замкнуть прострел с фланга в исполнении Ким Сон Дэ.

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Тренер "Канвона" отметил этот шикарный гол со спущенной защитной маской. А уже через минуту победу хозяев закрепил Ким Сон Дэ – в итоге 3:1 в их пользу.

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