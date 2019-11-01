Шедевральная реакция игроков из низшего дивизиона, когда они узнали, что сыграют с "МЮ"

"Колчестер Юнайтед" будет рубится с "Манчестером" в Кубке лиги

/ Фото: Twitter

Состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Английской футбольной лиги сезона-2019/20.

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Клуб "Колчестер Юнайтед", выступающий в четвертом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии, встретится с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".

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Вся команда собралась послушать по радио жеребьевку, а когда им выпал "Манчестер Юнайтед" их реакция была бесценной.

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Интересно, что Команда из Футбольной лиги 2 прошла все четыре раунда, выбив поочередно: "Суидон Таун", "Кристал Пэлас", "Тоттенхэм" и "Кроули Таун".

А мадридский "Реал" хочет приютить изгоя из "Манчестер Юнайтед", а взамен отдать одного из самых дорогих игроков планеты. Мадридцы не оставляют попыток подписать чемпиона мира из Франции.

Смотрите гол Криса Смоллинга в свои ворота в футболке "Манчестер Юнайтед":

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