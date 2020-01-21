"Шеффилд" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча

Серхио Агуэро - наиболее вероятный автор гола сегодня / Фото: Reuters

Сегодня в 24-м туре чемпионата Англии встречаются "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити". Стартовый свисток на стадионе "Брэмолл Лейн" в Шеффилде арбитр матча Ли Мейсон даст в 21:30. Мы проводим онлайн-трансляцию матча с яркими фото и комментариями главных моментов игры в Шеффилде.

"Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" с украинским футболистом Александром Зинченко продолжает свой январский марафон – сегодняшний матч станет уже шестым для команды Пепа Гвардиолы! Ранее три матча были сыграны в Премьер-лиге (две победы и ничья), по одному – в Кубке Англии и Кубке лиги (два победы). У "Шеффилда" график был не намного проще – четыре игры за 20 дней, результат – две победы, ничья и поражение.

В турнирной таблице чемпионата Англии "МанСити" занимает второе место и почти безнадежно отстает от набравшего невероятный ход "Ливерпуля" – 16 очков, к тому же команда Клоппа еще и имеет игру в запасе. "Шеффилд" идет седьмым, и ведет борьбу за попадание в зону еврокубков. Например, отставание команды от идущего пятым "МЮ" – всего одно очко.

В своем последнем поединке в чемпионате Англии "Манчестер Сити" не смог обыграть "Кристал Пэлас", прервав свою серию и пяти подряд победных матчей. Та игра завершилась результативной ничьей – 2:2. Смотрите видео всех голов:

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"ШЕФФИЛД" – "МАНСИТИ": ПРОГНОЗ. Гости – большие фавориты сегодняшнего поединка. Аналитики букмекерских контор дают коэффициент 1.45 на победу "Манчестер Сити", котировка на успех "Шеффилда" составляет 7.10, на ничью – 5.10. Вероятность исхода матча такая: победа "Шеффилда" 14 процентов, ничья 19 процентов, победа "МанСити" – 67 процентов.

Также с вероятностью в 61 проценты букмекеры прогнозируют, что в сегодняшнем матче зрители увидят три или более забитых мяча. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.60, а на "меньше 2,5 голов" – 2.45.

Вероятные авторы голов в составе "Шеффилда":

Лис Муссе – 4.25 (коэффициент на "забьет гол")

Оливер Макбарни – 4.50

Джон Ландстрем – 7.50

Джон Флэк – 7.50

Оливер Норвуд – 13

Вероятные авторы голов в составе "МанСити":

Серхио Агуэро – 1.87

Рахим Стерлинг – 2.50

Рияд Марез – 3.00

Кевин де Брюйне – 3.50

Бернарду Силва – 3.50

"ШЕФФИЛД" – "МАНСИТИ": СОСТАВЫ. Дрим-тим Пепа Гвардиолы – самая дорогая команда мира по трансферной стоимости футболистов, за нее играющих. Все игроки в заявке "Манчестер Сити" стоят 1.3 миллиарда евро! По этому показателю "Шеффилд Юнайтед" занимает скромное 89-е место (117 миллионов евро).

Самый дорогой в составе "Сити" – вингер Рахим Стерлинг, стоимость которого оценивается в 160 миллионов евро, он – делит вторую строчку в мире по этому показателю с Неймаром. Атакующий полузащитник Кевин де Брюйне стоит 150 миллионов. Лерой Сане и Бернарду Силва – по 100, а ценник на Зинченко – 30 миллионов.

В составе "Шеффилда" самый дорогой ценник стоит на вратаре Дине Хендерсоне, который выступает тут на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Его оценивают "всего" в 15 миллионов.

Напомним, что "МанСити" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. По результатам жеребьевки 1/8 финала ЛЧ мы увидим супер-противостояние "Реал" Мадрид – "Манчестер Сити".

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