"Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити": прогноз на матч Премьер-лиги

Сегодня в английской Премьер-лиге состоится любопытный поединок "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити". В этом поединке, который начнется в 21:30, встречается седьмая и вторая команды турнирной таблицы. "Шеффилду" не хватает всего одного очка до зоны еврокубков, а Зинченко и компания обязаны побеждать, если хотят сохранить шансы догнать в чемпионской гонке "Ливерпуль".
Гости – большие фавориты сегодняшнего поединка в Шеффилде. Эксперты букмекерских контор дают коэффициент 1.45 на победу "Манчестер Сити", котировка на успех "Шеффилда" составляет 7.10, на ничью – 5.10. Вероятность исхода матча такая: победа "Шеффилда" 14 процентов, ничья 19 процентов, победа "МанСити" – 67 процентов.
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Также с вероятностью в 61 процент аналитики прогнозируют, что в сегодняшнем матче зрители увидят три или более забитых мяча. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.60, а на "меньше 2,5 голов" – 2.45.
Вероятные авторы голов в составе "Шеффилда":
- Лис Муссе – 4.25 (коэффициент на "забьет гол")
- Оливер Макбарни – 4.50
- Джон Ландстрем – 7.50
- Джон Флэк – 7.50
- Оливер Норвуд – 13
Вероятные авторы голов в составе "МанСити":
- Серхио Агуэро – 1.87
- Рахим Стерлинг – 2.50
- Рияд Марез – 3.00
- Кевин де Брюйне – 3.50
- Бернарду Силва – 3.50
Смотрите обзор матча, в котором "Манчестер Сити" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионом громил загребское "Динамо" на выезде:
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