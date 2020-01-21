"Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити": прогноз на матч Премьер-лиги

Серхио Агуэро. Наиболее вероятный автор гола в матче "Шеффилд" - "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

Сегодня в английской Премьер-лиге состоится любопытный поединок "Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити". В этом поединке, который начнется в 21:30, встречается седьмая и вторая команды турнирной таблицы. "Шеффилду" не хватает всего одного очка до зоны еврокубков, а Зинченко и компания обязаны побеждать, если хотят сохранить шансы догнать в чемпионской гонке "Ливерпуль".

Гости – большие фавориты сегодняшнего поединка в Шеффилде. Эксперты букмекерских контор дают коэффициент 1.45 на победу "Манчестер Сити", котировка на успех "Шеффилда" составляет 7.10, на ничью – 5.10. Вероятность исхода матча такая: победа "Шеффилда" 14 процентов, ничья 19 процентов, победа "МанСити" – 67 процентов.

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Также с вероятностью в 61 процент аналитики прогнозируют, что в сегодняшнем матче зрители увидят три или более забитых мяча. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.60, а на "меньше 2,5 голов" – 2.45.

Вероятные авторы голов в составе "Шеффилда":

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Лис Муссе – 4.25 (коэффициент на "забьет гол")

Оливер Макбарни – 4.50

Джон Ландстрем – 7.50

Джон Флэк – 7.50

Оливер Норвуд – 13

Вероятные авторы голов в составе "МанСити":

Серхио Агуэро – 1.87

Рахим Стерлинг – 2.50

Рияд Марез – 3.00

Кевин де Брюйне – 3.50

Бернарду Силва – 3.50

Смотрите обзор матча, в котором "Манчестер Сити" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионом громил загребское "Динамо" на выезде:

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