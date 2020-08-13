"Шелковая" жена для футболиста сборной: в киевском "Динамо" еще одним холостяком стало меньше

В составе вице-чемпионов Украины по футболу киевского "Динамо" еще одним холостяком стало меньше. Как сообщает Dynamomania, женился 28-летний универсал "бело-синих" Александр Караваев, способный сыграть как в защите, так и в полузащите команды. Отметим, что ранее свадьбу сыграл нападающий "Динамо" Назарий Русин, связавший себя узами брака с подругой детства Марией – выпускницей Университета МВД и любительницей вокала.
О свадьбе динамовца Александра Караваева стало известно из страницы его новой жены в Instagram Инны. Пару поздравила супруга Виталия Вернидуба Алеся, написав: "С днем свадьбы, наши родные Караваевы", а новоиспеченная супруга игрока "Динамо" ответила: "Спасибо, любимые".
Отметим, что это уже второй брак Александра Караваева. В предыдущем, с Людмилой, у футболиста родилась дочка Ариана, которой в мае исполнилось пять лет.
Судя по Instagram-странице новой жены Каравева, она является основательницей компании по производству и продаже пижам и другой одежды из шелка.
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Ранее стало известно, что Александр Зинченко тайно женился на Владе Седан во время карантина. Это случилось еще 12 марта. А свадьбу футболист "Манчестер Сити" и журналистка каналов "Футбол 1/2/3" планируют сыграть 24 августа в Киеве.
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