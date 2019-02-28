Шенол Гюнеш утвержден главным тренером сборной Турции
Под руководством специалиста турки выигрывали "бронзу" ЧМ-2002
Федерация футбола Турции объявила о назначении Шенола Гюнеша на должность главного тренера национальной сборной Турции. 66-летний специалист стал приемником Мирчи Луческу, который покинул данную должность около двух недель назад. Гюнеш перебрался на тренерскую должность сборной из "Бешикташа", в котором специалист руководил с 2015-го года.
Это уже второй приход специалиста на должность наставника сборной Турции. Шенол Гюнеш работал с командой в период с 2000-го по 2004-й год. За это время турецкие футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира-2002, а также бронзовыми призерами Кубка Конфедераций-2003.
Напомним, что в отборе на чемпионат Европы 2020 года, который стартует в марте, Турция сыграет в одной группе с Францией, Исландией, Албанией, Молдовой и Андоррой. На континентальное первенство поедут две лучшие команды группы.
Ране мы писали, что соперник Украины по отбору на Евро-2020 назвал имя нового главного тренера. В 2008, 2011 и 2012 годах Вальдас Урбонас признавался лучшим тренером Литвы.
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