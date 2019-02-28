Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Шенол Гюнеш утвержден главным тренером сборной Турции

Сегодня, 14:10

Под руководством специалиста турки выигрывали "бронзу" ЧМ-2002

Шенол Гюнеш снова вернулся в сборную Турции
Шенол Гюнеш снова вернулся в сборную Турции. Фото: AFP
Шенол Гюнеш утвержден главным тренером сборной Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7cf/9d1/5c77cf9d1c7f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7cf/9d1/5c77cf9d1c7f9.jpg Футбол Под руководством специалиста турки выигрывали "бронзу" ЧМ-2002

Федерация футбола Турции объявила о назначении Шенола Гюнеша на должность главного тренера национальной сборной Турции. 66-летний специалист стал приемником Мирчи Луческу, который покинул данную должность около двух недель назад. Гюнеш перебрался на тренерскую должность сборной из "Бешикташа", в котором специалист руководил с 2015-го года.

Это уже второй приход специалиста на должность наставника сборной Турции. Шенол Гюнеш работал с командой в период с 2000-го по 2004-й год. За это время турецкие футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира-2002, а также бронзовыми призерами Кубка Конфедераций-2003.

Напомним, что в отборе на чемпионат Европы 2020 года, который стартует в марте, Турция сыграет в одной группе с Францией, Исландией, Албанией, Молдовой и Андоррой. На континентальное первенство поедут две лучшие команды группы.

Ране мы писали, что соперник Украины по отбору на Евро-2020 назвал имя нового главного тренера. В 2008, 2011 и 2012 годах Вальдас Урбонас признавался лучшим тренером Литвы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег тренер, сборная Турции, Шенол Гюнеш

Вы сейчас просматриваете новость " Шенол Гюнеш утвержден главным тренером сборной Турции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Football.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фанаты проломили голову тренеру "Бешикташа" во время дерби Стамбула

20 апреля 2018, 12:04

Шенол Гюнеш получил травму головы после попадания в него предместа с трибун, ему наложили пять швов

Судья пообещал форварду сборной Швеции назначить пенальти в матче с Турцией

19 ноября 2018, 15:57

Маркус Берг рассказал о разговоре с румынским рефери в перерыве матча Лиги наций

Патриоты Украины устроили смелую акцию в оккупированном Донецке

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть

Неожиданный поворот в деле Зайцевой
Загрузка...

От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко

Вчера, 18:12

Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию

Конор Макгрегор рассказал, что проиграл Нурмагомедову из-за "внешнего воздействия"

26 февраля, 19:16

Ирландский боец в соцсетях рассказал, почему проиграл Хабибу Нурмагомедову в чемпионском поединке UFC

Бывший соперник Усика назвал худшего чемпиона мира всех времен

26 февраля, 14:12

Тони Беллью считает худшим супертяжем Уайлдера, а лучшим – Джошуа

Сексуальная биатлонистка пожаловалась на свой мужской облик

26 февраля, 10:26

Доротея Вирер хотела бы быть стройнее и менее мускулистой

"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео

25 февраля, 22:23

Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны