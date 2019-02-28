Шенол Гюнеш утвержден главным тренером сборной Турции

Под руководством специалиста турки выигрывали "бронзу" ЧМ-2002

Шенол Гюнеш снова вернулся в сборную Турции. Фото: AFP

Шенол Гюнеш утвержден главным тренером сборной Турции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7cf/9d1/5c77cf9d1c7f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7cf/9d1/5c77cf9d1c7f9.jpg 2019-02-28T14:10:00+02:00 Футбол Под руководством специалиста турки выигрывали "бронзу" ЧМ-2002

Федерация футбола Турции объявила о назначении Шенола Гюнеша на должность главного тренера национальной сборной Турции. 66-летний специалист стал приемником Мирчи Луческу, который покинул данную должность около двух недель назад. Гюнеш перебрался на тренерскую должность сборной из "Бешикташа", в котором специалист руководил с 2015-го года.

Это уже второй приход специалиста на должность наставника сборной Турции. Шенол Гюнеш работал с командой в период с 2000-го по 2004-й год. За это время турецкие футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира-2002, а также бронзовыми призерами Кубка Конфедераций-2003.

Напомним, что в отборе на чемпионат Европы 2020 года, который стартует в марте, Турция сыграет в одной группе с Францией, Исландией, Албанией, Молдовой и Андоррой. На континентальное первенство поедут две лучшие команды группы.

Ране мы писали, что соперник Украины по отбору на Евро-2020 назвал имя нового главного тренера. В 2008, 2011 и 2012 годах Вальдас Урбонас признавался лучшим тренером Литвы.

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