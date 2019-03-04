Шесть голов, удаление и минус семь градусов: как прошел самый холодный футбольный матч в истории MLS
Для местных команд такие погодные условия аномальны
За океаном стартовал новый сезон MLS – главной футбольной лиги в США и Канаде. В первом же туре был установлен рекорд по самому холодному матчу в истории MLS – "Колорадо Рапидс" и "Портленд Тимберс" сыграли между собой при температуре 18 градусов по Фаренгейту (-7,7 градуса по Цельсию – прим.). Предыдущий рекорд равнялся 19 градусам по Фаренгейту (-7,2 С).
Команды начали поединок при ясной погоде, но уже к 15-й минуте матча поле начало засыпать снегом. Несмотря на непривычные для команд погодные условия, они выдали результативный поединок, порадовав замерзших на трибунах болельщиков шесть голами – по три в каждые ворота.
Также не обошлось без красных карточек – в середине первого тайма главный арбитр удалил игрока "Колорадо" после использования системы VAR.
Отметим, в составе "Портленда" выступает бывший футболист харьковского "Металлиста" Себастьян Бланко, отыгравший в Украине три сезона. В отчетном матче он стал автором одного их мячей.
Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович принес своей команде победу в стартовом матче нового сезона MLS. Гол Ибрагимовича помог "Гэлакси" обыграть "Чикаго Файр" на старте сезона-2019.
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