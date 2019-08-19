Шесть голов в семи матчах: украинец Роман Яремчук феерит в Бельгии

Роман Яремчук. Фото: ФК "Гент"

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук забил шестой гол в седьмом матче сезона. Он отличился в матче четвертого тура чемпионата Бельгии против "Отсенде". Сам матч завершился победой Генка со счетом 2:0. После четырех туров "Генк" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе семь баллов.

Яремчук в стартовавшем сезоне уже забил четыре мяча в квалификации Лиги Европы и два – в национальном чемпионате. Напомним, что в июне форвард Роман Яремчук открыл счет своим голам в составе сборной Украины. Нападающий сначала приложился к разгрому Сербии (5:0) в отборе на Евро-2020, а затем забил единственный гол в ворота Люксембурга (1:0).

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Обзор матча Украина – Сербия – 5:0:

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Ранее мы писали, что украинские легионеры забили четыре гола в одном матче чемпионата Бельгии. Игорь Пластун, Роман Яремчук и Роман Безус помогли "Генту" разгромить "Эйпен".

Также появилась информация, что на нападающего сборной Украины нацелился "Лацио". Итальянский клуб включил Яремчука в расширенный список потенциальных покупок.

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