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Шесть лет тюрьмы: у тренера "МЮ" серьезные проблемы с налоговой

11 января, 18:40

Журналисты раскопали схемы, с помощью которых норвежец скрывает свои доходы

Уле-Гуннар Сульшер

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

У главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера возникли проблемы с налоговой службой Норвегии. Скандинавский аналог Football Leaks журнал Josimar уличил тренера "Красных дьяволов" в отмывании денег, и по норвежским законам ему грозит солидный штраф или тюремное заключение на шесть лет.

В налоговой декларации за 2018-й год Сульшер указал прибыль в 640 тысяч евро, также там указано, что норвежец за всю карьеру заработал 2,3 млн евро, хотя журналисты раскопали, что нападающий капитализировал порядка 40 млн евро.

Смотрите, как "МЮ" играет под руководством Сульшера:

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При этом Сульшер в прошлом году построил экодом в Маклсфилде стоимостью 4,1 млн евро, также у него есть другой особняк в Кристиансунне. Журналисты Josimar разведали, что оплата обоих дорогостоящих объектов была произведена с помощью Banque Internationale a Luxembourg, а плательщиком выступила управляющая компания Lux Nordic, зарегистрированная в налоговой гавани на Нормандских островах. На счетах Сульшера в Lux Nordic хранится порядка 10 млн евро.

Одним из совладельцев Lux Nordic является агент тренера "МЮ" Джим Сольбаккен, с которым Сульшер сотрудничает более 20 лет. Еще во время выступлений за "МЮ" они учредили на Каймановых островах компанию Dynamic Solution AS, которой принадлежали имиджевые права Сульшера.

Ранее мы писали, что налоговики заблокировали 36 объектов недвижимости Неймара. В Бразилии футболист обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

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налоговая футбол чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер

Источник: Eurosport

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