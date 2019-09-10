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Шестая "баранка" Латвии: обзор матча с Северной Македонией

10 сентября, 10:47

Два гола за три минуты позволили гостям выиграть поединок в Риге

Латвия снова проиграла в отборе на Евро-2020

Латвия снова проиграла в отборе на Евро-2020 / Фото: Twitter

Сборная Латвии продолжает катастрофически выступать в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Латвийская команда потерпела шестое поражение подряд. На этот раз досталось от Северной Македонии, которая за три минуты первого тайма обеспечила себе победу и вернулась в борьбу за путевку на Евро-2020.

Латвия – Северная Македония – 0:2
Голы: Пандев (14), Барди (17)

Обзор матча Латвия – Северная Македония:

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Турнирное положение:

N

Команды

ИВНПМО
1  ПОЛЬША64118-213
2  СЛОВЕНИЯ632112-511
3  АВСТРИЯ631213-610
4  ИЗРАИЛЬ622211-118
5  МАКЕДОНИЯ62228-88
6  ЛАТВИЯ60061-210

Ранее мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.

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Источник: Сегодня|Спорт

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