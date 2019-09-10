Шестая "баранка" Латвии: обзор матча с Северной Македонией

Два гола за три минуты позволили гостям выиграть поединок в Риге

Латвия снова проиграла в отборе на Евро-2020 / Фото: Twitter

Сборная Латвии продолжает катастрофически выступать в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Латвийская команда потерпела шестое поражение подряд. На этот раз досталось от Северной Македонии, которая за три минуты первого тайма обеспечила себе победу и вернулась в борьбу за путевку на Евро-2020.

Латвия – Северная Македония – 0:2

Голы: Пандев (14), Барди (17)

Обзор матча Латвия – Северная Македония:

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Турнирное положение:

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 6 4 1 1 8-2 13 2 СЛОВЕНИЯ 6 3 2 1 12-5 11 3 АВСТРИЯ 6 3 1 2 13-6 10 4 ИЗРАИЛЬ 6 2 2 2 11-11 8 5 МАКЕДОНИЯ 6 2 2 2 8-8 8 6 ЛАТВИЯ 6 0 0 6 1-21 0

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