Шестая "баранка" Латвии: обзор матча с Северной Македонией

Сборная Латвии продолжает катастрофически выступать в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Латвийская команда потерпела шестое поражение подряд. На этот раз досталось от Северной Македонии, которая за три минуты первого тайма обеспечила себе победу и вернулась в борьбу за путевку на Евро-2020.
Латвия – Северная Македония – 0:2
Голы: Пандев (14), Барди (17)
Обзор матча Латвия – Северная Македония:
Турнирное положение:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|6
|4
|1
|1
|8-2
|13
|2
|СЛОВЕНИЯ
|6
|3
|2
|1
|12-5
|11
|3
|АВСТРИЯ
|6
|3
|1
|2
|13-6
|10
|4
|ИЗРАИЛЬ
|6
|2
|2
|2
|11-11
|8
|5
|МАКЕДОНИЯ
|6
|2
|2
|2
|8-8
|8
|6
|ЛАТВИЯ
|6
|0
|0
|6
|1-21
|0
Ранее мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.
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