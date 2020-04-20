Шестилетний фанат нарисовал дизайн формы для итальянского клуба – с дельфинами и радугой

Конкурс был устроен для развлечения болельщиков во время пандемии коронавируса

Итальянский клуб "Пескара", выступающий во второй по силе лиге страны, презентовал дизайна нового комплекта формы. Футболка украшена радугой и дельфином – символом клуба. Дизайн футболки разработал шестилетний болельщик команды Луиджи Д’Агостино. Он победил в конкурсе, который проводился официальным сайтом клуба.

Конкурс был устроен для развлечения болельщиков во время пандемии коронавируса. Тем не менее, компания по производству формы "Пескары" уже пообещала, что создаст форму по рисунку победителя.

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В тройку финалистов также вошли следующие варианты:

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