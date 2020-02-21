Шева анонсировал появление новых игроков в составе сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, комментируя матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика", отметил, что в товарищеских матчах национальной команды с Францией и Польшей могут быть задействованы новички.

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"Шахтер" хорошо вошел в этот год. В матче с сильным соперником команда выглядела убедительно, в особенности в плане своей готовности. Результат первого матча положительный, хотя все понимают, что выездные встречи в Португалии никогда не складываются легко", – рассказал Шевченко.

"Все сборники "Шахтера" выглядели хорошо, сыграли на своем уровне. Ждем возобновления чемпионата Украины, следим за всеми легионерами. Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть", – сказал главный тренер национальной сборной. В тренде "Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в Харькове

Сборная Украины соберется в Киеве 24 марта и проведет два дня подготовки перед вылетом в Париж на поединок со сборной Франции.

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