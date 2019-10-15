"Шева изменил сборную до неузнаваемости": реакция соцсетей после матча Украина – Португалия

Реакция болельщиков и знаменитостей на знаменательное событие

Украина - Португалия / Фото: Reuters

Реклама

Сборная Украины обыграла сборную Португалии в матче отбора на Евро-2020 в Киеве. На НСК Олимпийский, наша сборная добыла важную победу и вышла в финальную часть Евро. Кстати, мы вели онлайн матча Украина – Португалия с яркими фото и видео голов.

Эта победа подарила фанатам кучу эмоций. Социальные сети разразились восторженными овациями, как от простых фанатов, так и от знаменитостей.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко у себя в Twitter поделился вот таким видео, где он вместе с командой исполняют "хаку"

Своим впечатлением от игры команды поделился и президент Украины – Владимир Зеленский.

А вот известный ведущий Андрей Бедняков иронично отреагировал на удаление Тараса Степаненко от Энтони Тэйлора.

Эту волну подхватили и сами футболисты.

Андрей Лунин выложил вот такую фотографию и подписал: "Евро 2020✔ Команда – Семья❤

Спасибо за поддержку"

Как всегда позитивны Зинченко также прокомментировал эту победу. "We are Ukraine", – написал Александр.

Вашему вниманию восторженные посты от экспертов:

Болельщики также поспешили порадоваться вместе с командой и эмоционально отреагировали на победу:

Ранее мы писали, что перед началом матча игроков сборной Украины зарядили божественным исполнением гимна Украины в исполнении хора Веревки и 70 тысяч зрителей на трибунах. 125 человек из Национального хора имени Григория Веревки так спели, что футболисты просто не имели права проиграть.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама