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Шева круто изменил схему выплат премий: названа неожиданная причина успехов сборной Украины

12 октября, 13:28

Главный тренер украинской команды придумал, как обеспечить мотивацию игроков на длинную дистанцию

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

После победы сборной Украины над Литвой со счетом 2:0 в СМИ просочилась информация о ранее неизвестном факторе успехов команды Андрея Шевченко. Речь – о финансовых бонусах для футболистов, точнее, новой схеме их выплат.

Обзор матча Украина – Литва (2:0)

Как сообщил известный спортивный журналист Роман Бебех, прежде футболисты сборной Украины получали призовые после каждого успешного матча. Однако Андрей Шевченко настоял на том, чтобы эта схема ушла в прошлое. Согласно новому порядку, игрокам упадут премиальные на карточку лишь после выполнения глобальной турнирной задачи – выхода в финальную часть Евро-2020.

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Это является серьезным стимулирующим фактором для сборников, не позволяя им расслабляться после промежуточных, какими бы громкими они ни были, успехов.

Обзор матча Украина – Сербия (5:0)

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Напомним, в нынешнем отборочном турнире после выездной ничьей с Португалией (0:0) сборная Украины обыграла Люксембург (2:1 и 1:0), Литву (3:0 и 2:0), а также Сербию (5:0).

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Теперь, чтобы окончательно оформить путевку в финальную часть чемпионата Европы, украинцам нужно 14 октября сыграть вничью в Киеве со сборной Португалии и ее лидером Криштиану Роналду, либо же в ноябре не проиграть в Белграде Сербии 0:6.

Как мы писали ранее, DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой. Известный певец вернулся в футбол после "предательства" и зарядил украинскую сборную на победу.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины Евро-2020 премиальные

Источник: YouTube-канал Бомбардир

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