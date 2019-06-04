Шева лишил Лунина шансов доиграть до золота чемпионата мира: вратарь сказал все, что думает по этому поводу

Голкипер "Реала" с расстроенным лицом дал комментарий по поводу спорного вердикта главного тренера первой сборной

Андрей Лунин. Фото - официальный сайт Украинской футбольной ассоциации.

Принадлежащий мадридскому "Реалу" вратарь Андрей Лунин, который помог молодежной сборной Украины U20 добраться до 1/4 финала чемпионата мира в Польше и после этого был выдернут из ее состава тренером главной сборной страны, прибыл в расположение команды Андрея Шевченко. Там Лунин сказал все, что думает по поводу того, что не сможет помочь "молодежке" в четвертьфинальном поединке ЧМ с колумбийцами 7 июня. Напомним, в первой сборной Лунину прочат место на скамейке запасных в ближайшей игре с сербами – тоже седьмого числа, во Львове.

"Много положительных эмоций от выступлений в Польше. Наконец-то прошли 1/8 финала, но команде по силам пройти еще дальше, – заявил Андрей Лунин офсайту УАФ (бывшей ФФУ). - Буду болеть за ребят. Я переживал все эмоции, играл все матчи, хотелось бы остаться, довести дело по максимуму до конца. Но, если на меня рассчитывают в национальной сборной, то это большая честь, и нет никаких вопросов".

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Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

"Я не хочу прогнозировать, но сборной U-20 по силам выигрывать в каждом матче. Там никто не ставит заоблачных задач, стать чемпионами мира. Нужно двигаться от игры к игре, пока это получалось. Оцениваю шансы с колумбийцами как 50 на 50, – отметил Андрей Лунин. - Я выгляжу расстроенным? После игры с Панамой не спал долго, был перелет, потому просто хочу хотя бы час поспать. Никакого расстройства нет, как можно в национальную сборную приезжать в плохом настроении? Это невозможно".

Как сообщалось ранее, перед выездом во Львов Сербия потеряла самого дорогого игрока: он стоит половину сборной Украины. Из-за травмы Сергей Милинкович-Савич, которого оценивают в 75 миллионов евро, пропустит поединок с украинцами 7 июня.

Также мы писали, что Олег Гусев рассказал о конфликте с Михаилом Фоменко перед Евро-2016. "Дотерпелся, что сказали: "До свидания", – знаменитый полузащитник жалеет, что ему не дали провести 100 матчей в состав национальной команды.

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