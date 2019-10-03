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Шева может не успеть: футболисты бегут из "Милана" из-за результатов команды

3 октября, 19:40

"Милан" проиграл три последних матча в чемпионате Италии

Кшиштоф Пентек

Кшиштоф Пентек / Фото: Reuters

Неудачные результаты "Милана" в чемпионате Италии заставили лидеров команды задуматься о смене обстановки. Итальянские СМИ сообщали, что покинуть команду намерен польский нападающий Кшиштоф Пьонтек. С приходом нового главного тренера Марко Джампаоло поляк потерял в результативности из-за новой игровой модели.

Также продлевать контракт с "Миланом" отказался голкипер Джанлуиджи Доннарума. Правда, в его случае отказ может быть не связан с результатами команды. По информации СМИ, руководство "росонери" разругалось с агентом футболиста скандальным Мино Райолой,ю который пытается выбить Доннаруме лучший подписной бонус. Сейчас "Милан" предлагал Доннаруме контракт на 5 лет с окладом в 6 миллионов евро.

Напомним, что на днях появилась сенсационная новость – Андрей Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Впрочем, пока Шева доберется до Милана, там может не оказаться приличных игроков.

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Также мы писали, что президент УАФ Андрей Павелко отметил, что визит его кума Андрея Шевченко в Милан на матч "Аталанта" – "Шахтер" был связан с просмотром игроков донецкого клуба и Руслана Малиновского.

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Милан Италия Андрей Шевченко чемпионат Италии Джанлуиджи Доннарумма Кшиштоф Пентек

Источник: Сегодня|Спорт

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