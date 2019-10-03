Шева может не успеть: футболисты бегут из "Милана" из-за результатов команды

Кшиштоф Пентек / Фото: Reuters

Неудачные результаты "Милана" в чемпионате Италии заставили лидеров команды задуматься о смене обстановки. Итальянские СМИ сообщали, что покинуть команду намерен польский нападающий Кшиштоф Пьонтек. С приходом нового главного тренера Марко Джампаоло поляк потерял в результативности из-за новой игровой модели.

Также продлевать контракт с "Миланом" отказался голкипер Джанлуиджи Доннарума. Правда, в его случае отказ может быть не связан с результатами команды. По информации СМИ, руководство "росонери" разругалось с агентом футболиста скандальным Мино Райолой,ю который пытается выбить Доннаруме лучший подписной бонус. Сейчас "Милан" предлагал Доннаруме контракт на 5 лет с окладом в 6 миллионов евро.

Напомним, что на днях появилась сенсационная новость – Андрей Шевченко согласился возглавить "Милан", но на особых условиях. Впрочем, пока Шева доберется до Милана, там может не оказаться приличных игроков.

Реклама

Также мы писали, что президент УАФ Андрей Павелко отметил, что визит его кума Андрея Шевченко в Милан на матч "Аталанта" – "Шахтер" был связан с просмотром игроков донецкого клуба и Руслана Малиновского.

Читайте также: Шевченко атакует достижение Лобановского: новые котировки на выигрыш Украиной Евро-2020

Сербия, Литва, Нигерия – обзоры последних матчей сборной Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама