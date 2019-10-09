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Шева ответил России за "Бей, Хохлов": реакция соцсетей на 20-летие супергола Филимонову

9 октября, 16:43

В Украине вспоминают, как нынешний главный тренер "сине-желтых" испортил настроение Путину на "Лужниках"

Шева после гола Филимонову. 1999 год

Шева после гола Филимонову. 1999 год / Фото: Facebook

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Пользователи соцсетей не прошли мимо знакового для украинского футбола юбилея. Ровно двадцать лет назад, 9 октября 1999 года, на стадионе "Лужники" в Москве Андрей Шевченко забил самый знаменитый гол в своей карьере, в легендарном поединке Россия – Украина (1:1) по невероятной дуге закрутив мяч в ворота горе-голкипера Александра Филимонова.

Тот шедевр в исполнении Шевы за минуту до конца основного времени матча вывел украинскую сборную в плей-офф отбора Евро-2000, параллельно оставив за бортом турнира сборную России и "подмочив" настроение тогдашнему премьер-министру РФ Владимиру Путину, находившемуся во время той игры на трибунах.

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Гол Шевы Филимонову – на украинском ТВ

Гол Шевы Филимонову – на российском ТВ

Вот как сейчас в Украине вспоминают знаменитый футбольный вечер 20-летней давности

"9 октября 1999 года. Матч Россия – Украина. Мы смотрели его в еврейском студенческом клубе "Гилель". Когда Шева забил тот невероятный гол, мы заорали так, что вскоре пришел милицейский патруль. С оружием и в бронежилетах – большая редкость в то время. Спросили, кто здесь старший. А когда Юлия Белиловская сказала, что она, поинтересовались: "В каком вы звании?"

Надо же, 20 лет прошло, а помнятся даже такие детали. Знаменитая история, конечно!", – написал на своей странице в Facebook Евгений Смертенко

Между тем Максим Качуривский выложил у себя в соцсети фото скандальной обложки московской газеты "Советский Спорт" перед тем матчем 1999 года с крупным заголовком: "Бей, Хохлов, спасай Россию!"

"Кто помнит этот заголовок в москальской газете? А кто помнит, что Шева (в миру – Андрей Николаевич Шевченко) сделал за это с Филимоновым и москалями? Сегодня, 9 октября, ровно 20 лет этому историческому матчу. Не грех украинцам и по бокалу пива выпить", – написал Максим Качуривский

Отметим, что пропустившего тот мяч вратаря россиян даже подозревали в сдаче матча Украине. А позже прозвучало заявление, будто Филимонов пропустил супергол от Шевы из-за беременных жены и подруги. "Филимонов с пятнадцати лет, еще со школы, был влюблен в свою будущую жену, обожал ее. А она все никак не могла от него родить. У него появилась новая подруга, что-то у них там было. И получилось, что осенью 99‑го и жена забеременела, и подруга. Представляете его состояние?!", – заявил в оправдание Филимонова экс-администратор "Спартака" Александр Хаджи.

Смотрите еще один знаменитый гол Шевы – в финале ЛЧ-2003

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная России Владимир Путин Александр Филимонов

Источник: Сегодня|Спорт

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