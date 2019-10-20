Шева "сделал" Роналду второй раз за неделю: португалец забил 25 голов в Италии позже украинца

Нападающий "Ювентуса" входит в пятерку лучших нападающих по скорострельности в Италии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в матче 8-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (2:1). Этот мяч стал для португальца 25-м в Серии А в 38 матчах. Лишь 4 футболистам удалось достичь этой отметки за меньшее количество матчей с сезона-1994/95, когда за победу стали присуждать 3 очка.

Экс-форвард "Ромы" Винченцо Монтелла забил 25 мячей за 31 матч, игравший в "Милане" и "Интере" Роналдо – за 32, бывший нападающий "Интера" Диего Милито и наш Андрей Шевченко – за 33.

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Как мы писали ранее, Шевченко сделал жесткое заявление о работе в "Милане": теперь все вопросы отпали. Обладатель "Золотого мяча" отказался возглавить клуб из Италии, решив полностью сосредоточиться на сборной Украины.

Кстати, Роналду, забивший Украине в отборе к Евро-2020 700-й гол в карьере, перед началом противостояния с "Болоньей" получил из рук президента "Ювентуса" Андреа Аньелли памятную футболку с цифрой "700".

Ранее мы писали, журналисты засняли, как Роналду поцеловал одноклубника. Так португальский футболист подшутил над Пауло Дибалой.

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