Шева "убрал" защитника "Динамо" на матч против Португалии

Перед матчем отбора на Евро-2020 была обнародована заявка сборной Украины на поединок против команды Португалии. В нее вошли 23 футболиста. Отметим, что на нашем сайте будет доступен онлайн матча Украина – Португалия с видео голов и яркими фото.
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Стоит отметить, что в заявке национальной команды не оказалось защитника "Динамо" Артема Шабанова, которого заменил полузащитик "Лечче" – Евгений Шахов.
Вратари: Юрий Панькив ("Александрия"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания);
Защитники: Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Николай Матвиенко (все — "Шахтер"), Александр Караваев, Виталий Миколенко (оба — "Динамо");
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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — "Динамо"), Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Марлос (все — "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия);
Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
Напомним, что матч сборной Украины против Португалии пройдет сегодня на НСК Олимпийский.
Обзор матча Украина – Литва (2:0)
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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