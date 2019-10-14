Шева "убрал" защитника "Динамо" на матч против Португалии

Артем Шабанов не попал в заявку сборной Украины

Шабанов вместе с партнером по Динамо Миколенко / Фото: Facebook

Перед матчем отбора на Евро-2020 была обнародована заявка сборной Украины на поединок против команды Португалии. В нее вошли 23 футболиста. Отметим, что на нашем сайте будет доступен онлайн матча Украина – Португалия с видео голов и яркими фото.

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Стоит отметить, что в заявке национальной команды не оказалось защитника "Динамо" Артема Шабанова, которого заменил полузащитик "Лечче" – Евгений Шахов.

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Вратари: Юрий Панькив ("Александрия"), Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания);

Защитники: Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Николай Матвиенко (все — "Шахтер"), Александр Караваев, Виталий Миколенко (оба — "Динамо");

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — "Динамо"), Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Марлос (все — "Шахтер"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия);

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Напомним, что матч сборной Украины против Португалии пройдет сегодня на НСК Олимпийский.

Обзор матча Украина – Литва (2:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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