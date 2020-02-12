Шева в "Милане": Паоло Мальдини оценил шансы украинца возглавить "россонери"

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

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Технический директор "Милана" Паоло Мальдини прокомментировал ситуацию с кандидатами на пост главного тренера команды. Ранее сообщалось, что одним из них является нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, кандидатуру которого готов лоббировать сам Паоло. Правда, чтобы возглавить "Милан", Шева должен выиграть конкуренцию у немца.

"На эту тему мы общались с Андреем еще несколько месяцев назад, но он не хотел бросать на полдороги сборную Украины, они ведь проделали шикарную работу и вышли на Евро-2020, этот турнир очень важен для Шевченко. Думаю, если владельцы клуба поверят в него, кандидатура Шевченко станет очень весомой на фоне Ральфа Рангника и Стефано Пиоли", – цитирует Паоло Мальдини издание Calciomercato

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Активизировать работу над поиском нового алленаторе руководство "россонери" заставило недавнее поражение "Милана" от "Интера" со счетом 2:4 в матче, по ходу которого команда Стефано Пиоли разбазарила преимущество в два мяча.

Смотрите, как "Милан" проиграл "Интеру" 2:4

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