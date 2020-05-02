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Шева – в напряжении: Бейл назвал обладателя "Золотого мяча" худшим гольфистом среди футболистов

2 мая, 19:14

Олег Люлька

Валлийский вингер "Реала" не пощадил одного из лучших игроков 21-го века

Знаменитый валлийский нападающий "Реала" Гарет Бейл назвал худшего игрока в гольф среди футболистов. Напомним, этот вид спорта является настоящей страстью для главного тренера сборной Украины, обладателя "Золотого мяча"-2004 Андрея Шевченко. Кстати, именно обладателю "Золотого мяча", только 2018 года, и присвоил ярлык худшего гольфиста Бейл. Речь об одноклубнике Гарета по "Королевскому клубу" – хорвате Луке Модриче.

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"Кто худший игрок в гольф? Лука Модрич, 100 процентов, – заявил в интервью Yahoo Sports Гарет Бейл. – Как-то мы остановились в отеле, делать было нечего. А потом увидели поле для гольфа и тренировочную площадку. Я предложил Луке поиграть. Он взял клюшку, но не знал даже, как ее держать. Замахнулся и ударил по земле. Из 20 попыток он, наверное, попал по мячу всего раз и все время падал. А потом сдался. На следующий день пришел и сказал, что у него спина отваливается"

Модрич и Бейл

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Модрич и Бейл / Фото: Getty Images

Ранее Бейл повторил гол "ножницами" с киевского финала Лиги чемпионов. Валлийский кудесник на карантине отметился шедевром в домашних условиях – 25 раз набил мяч, а 26-м касанием эффектно пробил через себя.

Смотрите, как перед карантином "Реал" Модрича и Бейла проиграл в Лиге чемпионов "Манчестер Сити"

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гольф Реал Мадрид Гарет Бейл Лука Модрич

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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