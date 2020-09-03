Шева выиграет за счет магии: прогноз на матч Украина – Швейцария

Еще ни один соперник нашей сборной не смог увезти из Львова победу. Сегодня аналитики прочат "сине-желтым" 1:0

Команде Андрея Шевченко предрекают сложный старт в Лиге наций. Но скорее всего, он будет победным для "сине-желтых". Напомним, в четверг, 3 сентября, сборная Украины во Львове при пустых трибунах принимает Швейцарию. Начало поединка – в 21:45. Онлайн-трансляция Украина – Швейцария доступна на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

Реклама

Украина – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций

Украина – Швейцария: прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор называют хозяев небольшими фаворитами матча. Коэффициент на победу сборной Украины составляет 2.50, на победу Швейцарии он равен 3.10, на ничью – 3.20.

Вероятность результата матча по котировкам букмекеров следующая: победа сборной Украины 39%, ничья 30%, победа сборной Швейцарии 31%.

Букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей, с вероятностью в 58% их будет два или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.65, а на "больше 2,5 голов" можно сделать ставку с котировкой 2.30.

Реклама

Наиболее вероятными называются счета 1:1 (коэффициент – 6.00) и 1:0 в пользу украинцев (6.70).

Отметим, что во Львове, где состоится поединок Украина – Швейцария, "сине-желтые" провели 18 матчей, в которых одержали 16 побед и ни разу не проиграли. Этот город – самый фартовый для нашей сборной. Ожидается, что его магия поможет украинцам и сегодня.

Вероятные авторы голов в сегодняшнем матче, ТОП-10:

Жуниор Мораес (Украина) – 2.85 (коэффициент на "забьет гол")

Харис Сеферович (Швейцария) – 3.10

Андрей Ярмоленко (Украина) – 3.25

Брель Эмболо (Швейцария) – 3.50

Виктор Коваленко (Украина) – 4.75

Марлос (Украина) – 5.00

Ренато Штеффен (Швейцария) – 5.00

Руслан Малиновский (Украина) – 5.50

Стивен Цубер (Швейцария) – 5.50

Александр Зинченко (Украина) – 6.00

Смотрите, как забивает Мораес

Реклама

Смотрите, как забивает Сеферович

Отметим, что до сих пор Украина и Швейцария встречались дважды. Товарищеская встреча в Женеве в 2010 году завершилась вничью – 2:2. А четырьмя годами ранее Украина обыграла Швейцарию по пенальти 3:0 в поединке 1/8 финала чемпионата мира в Германии, когда основное время завершилось без голов 0:0. Тогда нынешний тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко не реализовал свой 11-метровый, но сборную Украины вытащил Александр Шовковский, первым в истории мундиалей сумевший отстоять на ноль всю серию пенальти.

Читайте также: Стартует Лига наций: расписание, трансляции и результаты первого игрового дня

Реклама

Добавим, что сборная Украины сыграет со Швейцарией с траурными повязками. Футболисты почтят память бывшего врача команды, умершего от коронавируса.

Смотрите обзор предыдущей игры сборной Украины

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама