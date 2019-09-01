Шевченко довызвал в сборную Украины полузащитника "Шахтера"

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал на сентябрьские матчи национальной команды полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко. Напомним, 7 сентября Украина в рамках отбора на Евро-2020 встретится на выезде с Латвией, а 10-го числа проведет товарищеский матч против Нигерии в Днепре.

Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией еще 16 августа. В составе команды 24 футболиста. Тем не менее, наставник сборной может не досчитаться основного нападающего Романа Яремчука из "Гента". Украинец получил повреждение ахиллового сухожилия и уже пропустил матч Лиги Европы против "Риеки" (1:1).

Как мы писали ранее, сборная Украины проведет тренировку на искусственном поле. Она состоится 5 сентября в Ирпене под Киевом. Такая тренировка необходима, поскольку отборочный поединок с Литвой в Вильнюсе будет проходить именно на искусственном покрытии.

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На данный момент наша команда лидирует в группе В, имея в активе 10 очков. У ближайшего преследователя – Сербии – 4 балла, но на один проведенный матч меньше. Напрямую на Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы, а третья попытает счастья в стыковых матчах. К тому же Украина является победителем своей группы Кубка наций – это еще один шанс пробиться на Евро, если все же команда Шевченко проиграет отборочный турнир.

В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

Напомним, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25.

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